720 persone ricoverate in terapia non intensiva, 148 in terapia intensia e 162 soggetti che si trovano ricoverati in area post critica per un totale di 1030 paziente ricoverati nelle Marche per Covid.19. E’ l’aggiornamento odierno fornito dal Gores in quella che viene ormai comunemente chiamata la ‘tabella gialla’, che fa il punto sul numero dei casi positivi e sui ricoveri provincia per provincia. Ad oggi in tutte le Marche sono stati 104 i paziente dimessi e 8 i guariti: quattro in più rispetto a ieri. 1329 le persone in isolamento domiciliare. Drammatico il numero dei deceduti salito a 202 persone.

Per quanto riguarda la provincia di Fermo sono 133 i casi positivi. 10 i ricoveri nella terapia intensiva del Murri, e 48 le persone che si trovano ricoverate in reparti non intensivi, sempre nel nostro territorio. A questi numeri si aggiungono tutte quelle persone che si trovano in isolamento domiciliare. Nella Provincia di Fermo sono 472 gli asintomatici e 83 coloro che invece presentano sintomi. Un totale di 555 persone ci cui ben 88 sono operatori sanitari. Per quanto riguarda infine i ricoveri in degenze post critiche sono 10 i soggetti che si trovano all’Inrca di Fermo.