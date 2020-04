SPORT - Il presidente Ceriscioli: "Una misura importante a favore del sistema produttivo marchigiano che contempla l’attività sportiva e la promozione dello sport come leve fondamentali di crescita e coesione della comunità così duramente provata dall’emergenza sanitaria"

Indennità per i collaboratori sportivi: dalle ore 14 di oggi attiva la piattaforma per le domande. “Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport – fanno sapere dalla Regione Marche con una nota stampa – ha emanato un decreto che prevede una indennità di 600 euro a favore dei collaboratori sportivi per il mese di marzo 2020.

Il decreto prevede che l’indennità venga riconosciuta ai titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, presso le Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro. È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14 di oggi sul sito di Sport e Salute. L’indennità sarà erogata direttamente da Sport e Salute sul conto corrente indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda. Le indennità saranno erogate sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro riconosciuti alla Società per l’erogazione delle indennità. Per ricevere informazioni ulteriori, in attesa che la piattaforma sia online, è possibile scrivere all’indirizzo mail [email protected]”.

“Una misura importante a favore del sistema produttivo marchigiano – afferma il presidente Luca Ceriscioli – che contempla l’attività sportiva e la promozione dello sport come leve fondamentali di crescita e coesione della comunità così duramente provata dall’emergenza sanitaria. E’ fondamentale dare un minimo di reddito a coloro che lavorano su questo fronte tenendo conto del peso rilevante che sport e attività sportiva hanno per il territorio marchigiano. Tanti i progetti portati avanti anche dalla Regione, che crede fermamente nello sport, e visto il blocco dei campionati, delle attività sportive sia amatoriali che agonistiche, questo decreto rappresenta un contributo importante per sostenere coloro che operano nel mondo dello sport. Un indennizzo è importante per di chi si impegna per la promozione sportiva che ci auguriamo possa ripartire quanto prima perché lo sport è un elemento prezioso per la vita della comunità marchigiana”.