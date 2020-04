Attivata la biblioteca ‘online’,

Baldassarri: “Servizio comodo e pratico”

PORTO SAN GIORGIO - L'assessore alla cultura: "Questo servizio è temporaneo, nato per rispondere alle esigenze del momento. Quando avremo superato l’emergenza ciascun utente iscritto da remoto potrà, se lo vorrà, recarsi in biblioteca per regolarizzare l’iscrizione e ritirare la card”

14 Aprile 2020 - Ore 12:07 ...

“In questo periodo così difficile riteniamo che anche le biblioteche possano dare un loro piccolo contributo facilitando l’accesso dei propri cittadini a servizi on-line culturali, consentendo a tutti coloro che lo vogliano di leggere in tutta sicurezza da casa pubblicazioni, riviste, audiolibri ed e-book gratuitamente. Pertanto abbiamo colto l’opportunità del Sistema Bibliotecario della Regione Marche di rendere possibile l’attivazione da remoto dei servizi MediaLibraryOnLine (Mlol) per i cittadini che faranno richiesta”. Così l’assessore alla Cultura Elisabetta Baldassarri, d’intesa con il direttore Fabrizio Annibali, presenta il nuovo servizio attivato per i cittadini di Porto San Giorgio. Per l’iscrizione è necessario inviare una mail all’indirizzo [email protected] indicando le seguenti informazioni: nome e cognome, codice fiscale, mail da associare al servizio (che potrebbe anche essere differente da quella con cui l’utente scrive), Comune di residenza, dichiarazione dell’utente di presa visione dell’informativa della privacy (consultabile on-line all’indirizzo www.regione.marche.it/portals/0/ Cultura/Biblioteche/Informativa_privacy_SBM.pdf) e di consenso al Comune al trattamento dei dati personali da parte della biblioteca. L’utente riceverà una mail dal portale MediaLibraryOnLine: sarà poi sufficiente attivare l’account facendo click sul link indicato nella mail. “Vorrei sottolineare che questo servizio è temporaneo – prosegue Baldassarri – nato per rispondere alle esigenze del momento. Quando avremo superato l’emergenza ciascun utente iscritto da remoto potrà, se lo vorrà, recarsi in biblioteca per regolarizzare l’iscrizione e ritirare la card”.