Come recuperare i soldi degli abbonamenti

scolastici per l’autobus? Trasfer: “Dettagli

quando la Regione stabilirà le modalità”

Come recuperare i soldi spesi per gli abbonamenti scolastici? Tutte le infomrazioni si avranno non appena la Regine definirà le modalità per il recupero per tutte le Marche. E’ quanto comunicano dalla Trasfer. “Come noto, l’ordinanza 8 del 13 marzo 2020 della Regione Marche, emessa a causa della emergenza Covid-19 – spiegano proprio dalla Trasfer – nello stabilire la soppressione delle corse di trasporto pubblico locale concepite per il trasporto degli studenti agli istituti scolastici, ha anche deciso la sospensione della validità degli abbonamenti scolastici. Al fine di rendere edotta tutta la popolazione studentesca circa il recupero degli importi corrisposti per l’acquisto degli abbonamenti annuali, si chiarisce che tale informazione sarà resa pubblica non appena la Regione Marche stabilirà le modalità per l’intero territorio regionale”.