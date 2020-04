CORONAVIRUS - Torna il circuito di beneficenza on line articolato ora su 35 players giunti anche dal mondo della pallacanestro a tinte tricolori, pronti a sfidarsi a colpi di Nba 2k20. Fondi veicolati alla causa della Protezione Civile

Ma non solo; per questa rinnovata edizione sono state coinvolte anche 6 squadre di pallacanestro dalla A1 alla C Gold che parteciperanno con un proprio team e-sport ufficiale ( Treviso Basket, Pallacanestro Biella, Bramante Pesaro, Sutor Montegranaro con due squadre, Janus Fabriano e Kleb Basket Ferrara ) e otto giocatori professionisti che hanno messo in palio un proprio cimelio autografato e che daranno il nome agli otto gironi della manifestazione.

MONTEGRANARO -Si sono chiuse con successo nella serata di domenica le iscrizioni alla seconda edizione della “ Nba 2K20 (Anti) Covid League ”, il torneo e-sport online su ps4 di solidarietà messo in piedi dal mondo della palla a spicchi per cercare di sconfiggere due nemici in un colpo solo : la noia da quarantena ed il Covid-19 .

Sostieni Cronache Fermane

Cari lettori care lettrici,

da diverse settimane la redazione di Cronache Fermane lavora senza sosta per fornire aggiornamenti precisi, affidabili e in tempo reale sull’emergenza Coronavirus e molto altro. Impieghiamo tutte le nostre forze senza ricevere alcun finanziamento pubblico destinato all’editoria. Sappiamo che, adesso più che mai, l’informazione è fondamentale per la nostra comunità: per questo continuiamo a lavorare a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e professionale. La situazione attuale ha comportato inevitabilmente una forte riduzione di quei contratti pubblicitari che ci hanno consentito in questi 4 anni di attività di offrirti un servizio gratuito. Se apprezzi il nostro lavoro e ritieni che sia importante conoscere quanto accada sul tuo territorio, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento senza precedenti.

Grazie

Puoi donare un importo a tua scelta tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.

Scegli il tuo contributo:

Oppure tramite Bonifico Bancario, inserendo come causale "erogazione liberale":