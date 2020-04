TURISMO - A quanto pare la promozione sarà legata al territorio nazionale, con concentrazione nelle regioni limitrofe. Per le ipotesi sulle tempistiche si parla degli inizi di giugno.

di Laura Boccanera

Pronti per ripartire a giugno, l’assessore regionale Moreno Pieroni conferma a breve un piano per le vacanze sicure nella nostra Regione e un pacchetto di misure a sostegno di categorie fortemente penalizzate. Questa la sintesi della riunione in streaming che si è svolta ieri con vertici regionali del turismo. In videoconferenza anche i referenti dei comuni aderenti al protocollo “Noi Marche”. L’incontro ha avuto come scopo quello di concordare le misure da adottare quando si entrerà nella fase 2 dell’emergenza sanitaria.

A quanto pare la promozione sarà legata al territorio nazionale, con concentrazione nelle regioni limitrofe. Per le ipotesi sulle tempistiche si parla degli inizi di giugno. Nella promozione saranno privilegiati alcuni percorsi e settori come quello del cicloturismo, che nella nostra regione sta prendendo sempre più piede. Si sta anche studiando l’opportunità di dare contributi alle strutture per la sanificazioni degli ambienti e si sta pensando anche di sostenere alcune realtà fortemente penalizzate per dare un sostegno.