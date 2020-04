Coronavirus: nessun decesso al Murri

28 Aprile 2020 - Ore 19:28 ...

Dall’ospedale Murri di Fermo buone notizie: innanzitutto quella odierna è una nuova giornata che si appresta a concludersi con nessun decesso a causa del Coronavirus. E poi c’è anche l’altro dato che fa ben sperare l’Area vasta 4, a partire dal suo direttore Licio Livini: i ricoveri scendono da 36 a 34. Due pazienti, infatti, hanno lasciato l’ospedale. Uno è stato dimesso e il secondo trasferito in altra struttura per miglioramento delle sue condizioni fisiche. Dunque, si diceva, ad oggi sono 34 i pazienti affetti da Covid19 ricoverati al Murri. Cinque sono in Rianimazione, 10 nel reparto di Medicina e 19 in quello di Malattie infettive. Sono invece 4 le persone spirate nelle ultime 24 ore nelle Marche a causa del Coronavirus. Tre uomini e una donna, dagli 85 agli 88 anni, e tutti con patologie pregresse. Sono questi i dati diffusi nel pomeriggio odierno dal Gores, il gruppo operativo regionale di emergenza sanitaria. Sempre nella giornata odierna è stata confermata la diagnosi di morte a causa del Coronavirus per altri due pazienti, un uomo e una donna. I decessi nella nostra regione, quindi, arrivano ad essere 899. Si tratta di 551 uomini e 348 donne per un’età media di 80,3 anni e una percentuale di patologie pregresse pari al 94,6%.