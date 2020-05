Coronavirus: altri 5 decessi nelle Marche, nessuno al Murri dove i ricoveri scendono a 13

VIRUS - Si tratta di quattro uomini e una donna, tra i 75 e i 90 anni. Con la loro scomparsa, i morti a causa del Covid19 nella nostra regione salgono a 969

Purtroppo altri 5 decessi si sono registrati, nelle ultime ore, nelle Marche a causa del Coronavirus. Si tratta di quattro uomini e una donna, tra i 75 e i 90 anni. Con la loro scomparsa, i morti a causa del Covid19 nella nostra regione salgono a 969.

Un’età media di 80,5 anni mentre per il 94,7 per cento si è trattato di pazienti con patologie pregresse. Fin dall’inizio del contagio, dal primo decesso, per il Covid19, o comunque per complicazioni causate dal virus, nelle Marche sono spirati 582 uomini e 387 donne.

E quella odierna, per l’ospedale Murri di Fermo è un’altra giornata di sollievo. Al nosocomio fermano, infatti non è stato registrato alcun decesso. E, altra buona notizia, i ricoveri per Covid19 scendono a 13 (di cui due in Rianimazione). Un paziente infatti è stato dimesso mentre un secondo è stato trasferito in un’altra struttura per il miglioramento delle sue condizioni di salute.