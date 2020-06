VIRUS - La Regione: "Per la prima volta nelle Marche oggi si registrano zero contagi e zero decessi"

Questa mattina la buona notizia con i contagi pari a zero registrati dal Gores. E in serata la notizia si arricchisce di un altro zero, il migliore, quello che trasforma la buona in ottima notizia: nessun decesso è stato registrato nella nostra regione a causa del Coronavirus nella giornata odierna.

Il Gores ha comunicato questa mattina che “nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 360 tamponi: 231 del percorso diagnosi e 129 del percorso guariti. Sono stati registrati zero positivi”. E ad oggi i positivi riscontrati dall’inizio del contagio sono 6730 su un totale di 65848 analisi effettuate.

Poi, con l’aggiornamento pomeridiano delle 18, l’altro zero in tabella: nessun decesso. “Per la prima volta nella regione Marche oggi si registrano zero contagi e zero decessi”, il commento, a margine della Regione a cui fa eco il governatore Ceriscioli: “Anche oggi è una giornata importante: per la prima volta zero contagi e zero decessi. Insieme veramente ce la stiamo facendo, perché non abbiamo abbassato la guardia. Proseguiamo con lo stesso senso di responsabilità che ci ha portato a raggiungere questi risultati, senza dimenticare, neanche per un momento, tutti coloro che purtroppo sono deceduti e le loro famiglie, alle quali va il nostro abbraccio affettuoso”. Dunque ad oggi le persone spirate, per il Gores, a causa del Covid19, o comunque con il virus come concausa, sono ferme a 987, di cui 396 donne. Età media di 80,5 anni e per il 94,9% con patologie pregresse.