Morte Benito Ciriaci, Battistoni (FI): “Grande imprenditore, condoglianze alla famiglia”

“Abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Benito Ciriaci con molto dolore – scrive il senatore Battistoni – A nome mio e di tutto il movimento politico di Forza Italia Marche, tengo ad esprimere profonda gratitudine per la sua straordinaria intuizione professionale che lo ha visto dar vita ad un’azienda che rappresenta, ancora oggi, un’eccellenza nel settore. Sentite condoglianze alla famiglia, in particolare a Graziella, verso la quale ci stringiamo tutti in un profondo e sentito abbraccio”.

