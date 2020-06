FERMO - La municipalità ha partecipato con successo a due bandi emessi della Regione Marche. Percorsi tattili e passerelle fino alla battigia saranno realizzati sia a Casabianca che a Lido di Fermo. La soddisfazione dell'amministrazione comunale

Percorsi tattili per non vedenti e passerelle fino alla battigia sulle spiagge libere a Casabianca e Lido di Fermo.

Sono gli interventi che verranno eseguiti dall’amministrazione comunale grazie anche al finanziamento ottenuto dopo aver partecipato a due bandi della Regione Marche.

Si tratta di contributi per la realizzazione di interventi volti a favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali regionali destinate alla balneazione con un progetto ad hoc: in particolare il progetto presentato dal Comune di Fermo riguarda l’esecuzione di opere in grado di poter agevolare l’accesso, in special modo, nelle spiagge libere di Casabianca e Lido di Fermo, già dotate di servizi e docce (foto).

“Un progetto che viene dall’assegnazione di un finanziamento di due bandi regionali nei quali il Comune di Fermo si è classificato fra le prime posizioni – le parole del sindaco Paolo Calcinaro -, che permette di portare in più punti della nostra spiaggia un percorso di accessibilità sia verso la balneazione che verso i nuovi bagni che siamo riusciti a posizionare in diverse aree. Un grande passo di civiltà, un orgoglio per il nostro litorale e un ulteriore tassello al consolidamento della Bandiera Blu, dovuta alla presenza anche di questi servizi”.

“Un progetto che fa seguito alle azioni già svolte, come bagni, docce e passerelle realizzati dall’amministrazione comunale nel 2017 e di nuovi bagni recentemente installati – come ricorda l’assessore ai lavori pubblici, Ingrid Luciani – in tema di accessibilità agli spazi pubblici nell’ottica dell’abbattimento delle barriere architettoniche anche nella stagione balneare”.

“L’attenzione che abbiamo voluto riservare a questo aspetto – ha detto l’assessore alle politiche ambientali Alessandro Ciarrocchi –, è per questa amministrazione di grande importanza perché si tratta di azioni che vanno nella direzione di conformare e implementare in questo modo il litorale agli standard moderni di accessibilità e di comfort e che ci sono valse anche per il 2020 l’attribuzione della Bandiera Blu, quali servizi essenziali per garantire l’accesso a tutti alle spiagge libere: un segno di accortezza che, con quanto già fatto in tema di servizi come bagni e docce già installati in questi anni, attesta quanto ci eravamo preposti anche in fatto di maggiore inclusività delle nostre spiagge”.

“Una nuova azione che si aggiunge a quanto fatto fino ad ora dall’amministrazione comunale in fatto di abbattimento di barriere architettoniche – ricorda l’assessore alle politiche sociali Mirco Giampieri – che includono servizi e interventi a beneficio di chi ha una disabilità, vedi ad esempio nei centri socio educativi riabilitativi, nei servizi di integrazione, educativi e di trasporto, al Teatro dell’Aquila”.

Fotogallery