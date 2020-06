COMUNI - Dall'Anci Marche: "Nell'incontro è stato ribadito che occorre che governo e parlamento diano risposte concrete alle istanze dei Comuni impostando una strategia nazionale articolata su sei cardini come sottolineato nel documento licenziato, all’unanimità, dalla conferenza dei presidenti delle Anci regionali"

Si è tenuto ieri mattina il coordinamento dei presidenti e direttori delle Anci regionali. I lavori ai quali hanno partecipato i vertici dell’Anci, sono stati moderati dal Coordinatore nazionale Maurizio Mangialardi, che ha sottolineato come le richieste contenute nel documento condiviso “mettono in luce le principali questioni che rappresentano già da tempo la base di discussione del confronto che l’Anci sta svolgendo con il governo per la fase di ripartenza”.

Sostieni Cronache Fermane

Cari lettori care lettrici,

da diverse settimane la redazione di Cronache Fermane lavora senza sosta per fornire aggiornamenti precisi, affidabili e in tempo reale sull’emergenza Coronavirus e molto altro. Impieghiamo tutte le nostre forze senza ricevere alcun finanziamento pubblico destinato all’editoria. Sappiamo che, adesso più che mai, l’informazione è fondamentale per la nostra comunità: per questo continuiamo a lavorare a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e professionale. La situazione attuale ha comportato inevitabilmente una forte riduzione di quei contratti pubblicitari che ci hanno consentito in questi 4 anni di attività di offrirti un servizio gratuito. Se apprezzi il nostro lavoro e ritieni che sia importante conoscere quanto accada sul tuo territorio, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento senza precedenti.

Grazie

Puoi donare un importo a tua scelta tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.

Scegli il tuo contributo:

Oppure tramite Bonifico Bancario, inserendo come causale "erogazione liberale":