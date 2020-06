PORTO SAN GIORGIO - Dal Comune aggiungono: "In questi giorni l’Ufficio tecnico è impegnato in una serie di interventi ad ampio raggio, dalla sostituzione delle panchine alla sistemazione della segnaletica, dalla cura del verde alla sistemazione degli arredi pubblici e dei giochi nei parchi, proseguendo quel piano di interventi che la chiusura legata all’Emergenza Covid 19 aveva interrotto"

“I principali percorsi pedonali del centro e di accesso alla città abbelliti da nuovi allestimenti floreali”. E’ quanto annunciano dall’amministrazione comunale di Porto San Giorgio.

“L’esteso piano di intervento voluto dall’amministrazione e curato dall’assessorato all’Ambiente inizia nel pomeriggio odierno con le prime piantumazioni a sud per arrivare poi – i dettagli forniti dal Comune – a svilupparsi nelle altre zone cittadine. La ditta incaricata si occuperà della collocazione di essenze seguendo un dettagliato piano che include viale Buozzi, tratti iniziali di viale Cavallotti, piazza San Giorgio, corso Castel San Giorgio, spazio antistante la chiesa delle Anime Sante, piazza Mentana, viale Don Minzoni, aree a ridosso della stazione, via Oberdan, le due rotonde in via Marche, via Martiri di Cefalonia e viale della Vittoria. Verranno sistemate piante di varie specie e dimensioni: grasse, lavanda, cycas, cineraria marittima, solanum, rose, raphiolepis, cotoneaster, gaura, oleandri ed altre specie. Tempo permettendo, i lavori si concluderanno entro la prossima settimana. Alcuni tratti pedonali fioriti definiranno un percorso di conduzione dei visitatori del microcinema in palazzo Trevisani che prossimamente sarà inaugurato in corso Castel San Giorgio.

In questi giorni l’Ufficio tecnico comunale è impegnato in una serie di interventi ad ampio raggio, dalla sostituzione delle panchine alla sistemazione della segnaletica, dalla cura del verde alla sistemazione degli arredi pubblici e dei giochi nei parchi, proseguendo quel piano di interventi che la chiusura legata all’Emergenza Covid 19 aveva interrotto”.