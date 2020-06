Emergenza Covid-19, la richiesta del capogruppo Micucci: “Contributi anche per Fermo e Camerino”

COVID19 - Il capogruppo del Partito Democratico Micucci: "Pesaro e Civitanova Marche le realtà più sotto pressione per la gestione sanitaria della pandemia, ma anche altre città hanno contribuito a porre un argine al diffondersi della malattia"

Contributi economici anche per i comuni di Camerino, Fermo e per tutte le realtà marchigiane più duramente colpite dall’emergenza Coronavirus. È quanto richiesto in una mozione presentata dal capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Francesco Micucci, e che verrà presto discussa dall’Assemblea legislativa.

«La Giunta ha già stanziato delle somme per i comuni di Pesaro e Civitanova Marche, come sostegno al rilancio delle città, perché particolarmente segnate dalla gestione sanitaria della pandemia – spiega Micucci –. L’apporto dei comuni di Pesaro e Civitanova è del tutto evidente e noto, ma non va comunque dimenticato anche lo sforzo di quelle realtà quali Camerino, Fermo ed altre che fin dall’insorgere dei primi casi di Covid-19 hanno contribuito attraverso gli ospedali del loro territorio a porre un argine all’espandersi della malattia. Pertanto – conclude Micucci – con questo atto si chiede l’impegno della Giunta a riconoscere anche per i comuni di Camerino e Fermo e in proporzione agli altri comuni impegnati fin da subito nell’emergenza Covid-19 un contributo, che stabilirà l’Esecutivo regionale, come sostegno al rilancio economico e sociale dei loro territori».