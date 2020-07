Impianti sempre più all’avanguardia, l’esperienza del dottor Miccini alla guida del Centro Odontoiatrico di Villa Verde Plus

BENESSERE - "Non credo di dire una sciocchezza, anzi ne sono certo, quando affermo che gli impianti a volte funzionano meglio dei denti naturali. La richiesta il tal senso è in continua espansione"

Prevenzione e ortodonzia estetica nei soggetti più giovani, riabilitazioni implantoprotesiche e chirurgia per le fasce di età più adulte. Sono solo alcuni degli aspetti legati all’ampio mondo dell’odontoiatria che vede nel centro medico Villa Verde Plus di Fermo un punto di riferimento per l’intero territorio e per le Marche. Responsabile di questa realtà di eccellenza il dottor Marino Miccini tra i massimi esperti del settore.

“Nei soggetti più giovani – spiega il dottor Miccini ospite di Radio Fm1 – prevale senza dubbio la prevenzione, un elemento da sempre fondamentale in tute le discipline mediche e ancor di più nel nostro caso. C’è poi l’aspetto estetico, in tal senso sono stati enormi passi avanti rispetto al passato. Oggi vediamo sempre meno i classici apparecchi ingombranti e appariscenti metallici. Ci sono invece tecniche con mascherine trasparenti invisibili che consentono allineamenti importanti in maniera del tutto invisibile”.

Un’altra grande rivoluzione riguarda, questa volta per le fasce più adulte, le riabilitazioni implantoprotesiche. “C’è sempre una maggiore richiesta di impianti – spiega il dottor Miccini -sono viti in titanio che vengono inserite nell’osso e che consentono di fare protesizzazioni fisse straordinarie. Non credo di dire una sciocchezza, anzi ne sono certo, quando affermo che gli impianti a volte funzionano meglio dei denti naturali. La richiesta il tal senso è in continua espansione. Mi occupo proprio di questo e nello specifico di chirurgia e chirurgia pre-implantare. Oggi tutti vogliono gli impianti ma non tutti hanno l’osso predisposto, che tra l’altro è l’aspetto più importante dell’implantologia. Proprio per questo c’è una chirurgia rigenerativa oggi estremamente semplificata rispetto al passato, che grazie all’utilizzo di biomateriali come l’osso sintetico, consente di realizzare interventi veramente importanti anche di fronte ad un osso non adatto. Una volta fatto questo sarà poi possibile mettere una protesi fissa”.

E proprio il tal senso la caratteristica peculiare del centro Villa Verde Plus è che: “E’ inserito in un contesto medicalizzato come Villa Verde, ne sfruttiamo la sua organizzazione straordinaria e abbiamo delle caratteristiche che ci rendono davvero unici. Vi faccio un esempio. Tutta la parte chirurgia del centro odontoiatrico di Villa Verde viene fatta in una sala approntata appositamente ed esclusivamente per questo. Quindi non c’è contaminazione con altre branchie odontoiatriche che viene fatta in ambulatorio. La chirurgia richiede dei parametri di sterilità importanti. C’è anche la possibilità di avere un’anestesista per fare interventi in sedazione cosciente, anche in pazienti difficili da trattare”.

Un settore della medicina, quello legato all’ortodonzia, che può andare a risolvere anche numerosi altri problemi di salute apparentemente non collegati, partendo dalle cefalee che in alcuni casi vengono risolti grazie a questo settore medico riportando ad una corretta masticazione. Ed è solo un esempio. Resta il fatto che la prevenzione, resta l’elemento fondamentale. In tal senso l’arma da usare è tanto semplice quanto efficace: lo spazzolino. “Lavare i denti almeno due volte al giorno e in modo corretto – spiega il dottor Miccini – è il modo migliore per fare una prevenzione concreta, ovviamente accompagnata da una corretta alimentazione e da controlli medici ambulatoriali che vanno a completare questo percorso preventivo”. Servizi che il centro Villa Verde Plus offre con competenza e apparecchiature di ultimissima generazione.