MOTO - L'Italiano Epoca, il tricolore della Lombardia, senza dimenticare le sfide maceratesi disputate ieri a Cingoli. A chiudere i piazzamenti a podio per il team fermano i due terzi posti di giornata nel Cev di Zaccone, protagonista a Portimao

Tutto ciò al momento in cui nella nostra regione si correva la seconda gara del Campionato Regionale Fmi . A Cingoli , il “balcone” delle Marche sito nel Maceratese , il Red Racing presenziava lo sterrato competitivo con un folto numero di piloti accorsi anche da altre regioni. Graziano Peverieri confermava quindi il grande stato di forma conquistando l’ assoluta di giornata , con Adriano Piunti a salire sul secondo gradino del podio nella selezione Veteran Mx2. Matteo Silenzi sfiorava da par suo il podio arrivando quarto assoluto nella categoria Rider , mentre Marco D’Angelo si piazzava settimo nella 125 a due tempi, non andando oltre l’ottava piazza nella seconda manche, anche in questo caso in quanto ad accusare problematiche meccaniche.

All’esordio del nuovo circuito tricolore stagionale ben 220 partecipanti, pronti a rispondere “presente” al cancelletto del via. La lunga trasferta al Nord è stata onorata da due alfieri del team , precisamente dalla coppia dei neo campioni italiani, lesti a mettersi in evidenza sin dalle prime qualifiche del sabato , culminate con il primo posto nelle diverse categorie. Nelle gare domenicali di ieri, l’ormai inossidabile Gianni Gismondi , da prassi consolidata, ha ottenuto due primi posti, nella categoria E2 a bordo della Tgm 125 a due tempi ed uno nella D2 , dibattuta con la Honda 250 , sempre a due tempi , non riuscendo però ad andare oltre il quarto posto di giornata a causa di noie meccaniche.

Sostieni Cronache Fermane

Cari lettori care lettrici,

da diverse settimane la redazione di Cronache Fermane lavora senza sosta per fornire aggiornamenti precisi, affidabili e in tempo reale sull’emergenza Coronavirus e molto altro. Impieghiamo tutte le nostre forze senza ricevere alcun finanziamento pubblico destinato all’editoria. Sappiamo che, adesso più che mai, l’informazione è fondamentale per la nostra comunità: per questo continuiamo a lavorare a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e professionale. La situazione attuale ha comportato inevitabilmente una forte riduzione di quei contratti pubblicitari che ci hanno consentito in questi 4 anni di attività di offrirti un servizio gratuito. Se apprezzi il nostro lavoro e ritieni che sia importante conoscere quanto accada sul tuo territorio, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento senza precedenti.

Grazie

Puoi donare un importo a tua scelta tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.

Scegli il tuo contributo:

Oppure tramite Bonifico Bancario, inserendo come causale "erogazione liberale":