FERMANO - Tutti i nuovi incarichi e le conferme nel territorio provinciale. L'augurio del consigliere provinciale Pompozzi per le nuove dirigenti delle Superiori

Per la parte competente, il consigliere provinciale Stefano Pompozzi saluta con entusiasmo le nomine riguardanti l’istruzione secondaria di secondo grado. “Per quanto riguarda il Montani siamo contenti che comunque il ruolo di dirigente in una delle più importanti realtà scolastiche verrà ricoperto da una rappresentante fermana, a riprova che qui ci si sono risorse più che valide. Per l’Ipsia, faccio un caro saluto alla Bernardini che dall’istruzione secondaria di primo grado passa alle Superiori e saprà sicuramente dimostrare le proprie capacità”.

