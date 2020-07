FERMANO - L'annuncio del primo cittadino della città capoluogo di provincia, questa mattina: "Buona notizia, era la causa delle code tra Fermo e Porto Sant'Elpidio"

La notizie della rimozione dei sigilli da parte dell’autorità giudiziaria è arrivata ieri, accolta dal primo cittadino della città capoluogo di provincia con soddisfazione: “Evidentemente il Gip e la Procura di Avellino – il commento di ieri di Calcinaro – hanno voluto mettere insieme e analizzare tutte le situazioni più facili da districare, come la nostra, rispetto a quelle più difficili come alcuni viadotti in Abruzzo. Ora la speranza e che possa intervenire piuttosto velocemente”. Tutto lascia sperare, dunque, che si vada verso una progressiva e rapida normalizzazione della circolazione stradale nel Fermano, tra A14 e ripercussioni sulla ss16, anche se sull’Autostrada restano i lavori e, fotografia di questa mattina, lungo l’Adriatica si sono registrati nuovamente rallentamenti e code in direzione sud.

