di Giorgio Fedeli

Un escavatore trasportato da un bilico che va ad impattare contro il cavalcavia. Questa, almeno, la segnalazione raccolta dalla polizia stradale della sottosezione autostradale di Porto San Giorgio. E subito sono scattate le chiusure dell’A14, in direzione sud, tra Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio, e del cavalcavia interessato, nello specifico quello tra via Beato Angelico e via San Francesco d’Assisi, a Porto San Giorgio con la polizia municipale sangiorgese arrivata a sirene spiegate sul posto mentre in autostrada è intervenuta, ovviamente, la polizia autostradale.

“Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Porto S.Elpidio e Fermo, verso Bari – la comunicazione della società Autostrade – è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion all’altezza del km 277 con conseguente perdita di carico. All’interno del tratto chiuso – la comunicazione di Autostrade alle 10,36 di oggi – ci sono 4 chilometri di coda.

Chi è in viaggio da Bologna verso Bari deve uscire a Porto Sant’Elpidio dove si segnalano incolonnamenti per un chilometro km e può rientrare in autostrada a Fermo dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Si consiglia di anticipare l’uscita a Civitanova Marche. Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso meccanico”. Sarà proprio la Polstrada, a questo punto, a ricostruire la dinamica del sinistro che ha comportato le limitazioni al traffico con inevitabili code e rallentamenti sul tratto fermano di autostrada, e di riflesso sulla statale Adriatica.