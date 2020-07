ANCONA - Per Medicina e Chirurgia sono previsti 215 posti, con un forte incremento rispetto allo scorso anno, oltre ai 20 per Odontoiatria

Per il prossimo anno accademico 2020-2021 l’università Politecnica delle Marche ha ampliato l’offerta formativa: sono stati rafforzati i corsi delle Professioni Sanitarie e per Medicina e Chirurgia sono previsti 215 posti, con un forte incremento rispetto allo scorso anno, oltre ai 20 posti per Odontoiatria. Il periodo complesso legato all’emergenza sanitaria ha dimostrato la necessità di porre al centro competenza e ricerca, in ogni ambito.

Per la formazione delle Professioni Sanitarie l’Univpm offre 11 corsi di laurea: Assistenza Sanitaria, Dietistica, Educazione Professionale, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica (sedi di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro), Logopedia, Ostetricia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia. «Per me Infermieristica è la più grande soddisfazione dopo mio figlio – racconta Roberta una studentessa all’ultimo anno del Corso in Infermieristica di Pesaro – e le prospettive sono ampie, dopo il corso di laurea potrete scegliere un master, frequentare una magistrale, fare un’esperienza all’estero oppure decidere di fermarvi e di indossare la vostra divisa blu e fare finalmente l’infermiere. Comunque vada ne sarete orgogliosi». «Mi sono avvicinato a questa professione per una esperienza personale – dice Matteo al terzo anno di corso ad Ancona – e oggi ho capito veramente cosa significa essere un infermiere competente e responsabile». È online il bando per accedere ai corsi di laurea per le Professioni Sanitarie dell’università Politecnica delle Marche, le iscrizioni scadono il 30 luglio. Info sul sito www.orienta.univpm.it

VIDEO:

Infermieristica, il racconto degli studenti

https://www.youtube.com/watch?v=qYMV06poqSk&feature=emb_title

Educazione Professionale: la testimonianza di un laureato

https://www.youtube.com/watch?v=Z3QWv8Q_-e8&feature=emb_title