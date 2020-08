ADESIONE - FI: "La giovane imprenditrice, originaria di Monte Urano e alla guida dell’azienda Da.Mi. di Sant’Elpidio a Mare, è entrata a far parte della grande famiglia degli azzurri. Donna di indiscusso spessore che sicuramente apporterà un valore aggiunto a Forza Italia"

“Ennesima adesione di prestigio per Forza Italia. Il Partito infatti accoglie a braccia aperte Elisabetta Pieragostini”. Queste le prime parole riportate in una nota di Forza Italia con cui si annuncia l’adesione dell’imprenditrice monturanese al partito di Berlusconi.

“La giovane imprenditrice, originaria di Monte Urano e alla guida dell’azienda Da.Mi. di Sant’Elpidio a Mare, è infatti – continuano gli azzurri nella nota – entrata a far parte della grande famiglia degli azzurri. Si dà così seguito all’apertura del Partito alla componente civica, come espressamente riportato anche nel simbolo con cui Forza Italia correrà per le prossime elezioni regionali “Forza Italia-Berlusconi-Civici per le Marche”. Pieragostini è una donna e un’imprenditrice di indiscusso spessore che sicuramente apporterà un valore aggiunto a Forza Italia, sempre più colonna portante della coalizione di centrodestra con un ruolo determinante nella rinascita economica, sociale, infrastrutturale e occupazionale delle Marche”.