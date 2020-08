PORTO SANT'ELPIDIO - Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia stradale e i vigili del fuoco di Fermo che hanno estratto dall'abitacolo una delle tre persone coinvolte nel violento impatto

di Leonardo Nevischi

Violentissimo impatto tra due auto intorno alle 13 lungo la statale Adriatica, a Porto Sant’Elpidio, al confine con Civitanova Marche, tra una Spider e una Micra. Immediato l’sos ai sanitari della centrale operativa del 118.

E così si è immediatamente attivata la macchina dei soccorsi che ha visto arrivare sul posto le ambulanze del 118, tra cui la Croce verde Porto Sant’Elpidio, i vigili del fuoco, che hanno anche estratto una persona coinvolta nello spaventoso sinistro dall’abitacolo, e la Polizia stradale. Sempre la centrale 118, in contatto con i sanitari sul posto, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso che, raggiunto il punto dell’impatto, è atterrato lungo la statale Adriatica, ovviamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per facilitare le operazioni di soccorso. L’eliambulanza ha soccorso il giovane che si trovava al volante della Micra trasportandolo a Torrette. Non in gravi condizioni, invece, l’uomo alla guida della Spider. Stando alle prime informazioni, nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta anche una terza vettura, una Fiat 500 condotta da una donna.