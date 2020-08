FERMO - Avviso di selezione per il progetto regionale Garanzia Giovani 2020. Previste quattro aree di intervento, domande sulla piattaforma Siform della Regione da presentare entro il prossimo 21 settembre

Pubblicato il bando di selezione per i progetti di Servizio Civile regionale – Garanzia Giovani 2020.

Il Comune di Fermo, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale XIX, gestirà quattro progetti, per complessivi 76 posti disponibili nel territorio dell’Ambito (nella sola città di Fermo sono 25).

I volontari presteranno servizio per 25 ore settimanali, per complessivi 12 mesi. Potranno partecipare tutti i giovani “Neet” tra i 18 ed i 28 anni di età, regolarmente iscritti presso il centro dell’impiego della Regione Marche.

“Una bella esperienza che consiglio a tutti i ragazzi – le parole del sindaco e presidente del comitato dei sindaci Paolo Calcinaro (foto) – consiglio loro di poterla vivere perché dà la possibilità di conoscere la città e le sue funzioni in modo più approfondito”.

“Un’opportunità per i giovani di poter essere vicini alla città, di crescere loro stessi e di far crescere la propria comunità con un apporto importante che verrà fornito in diverse aree di intervento – ha detto l’assessore alle politiche sociali Mirco Giampieri -. Un’occasione importante per i giovani che invito ad aderire e ad approfittare di questo bando”.

Bando, requisiti, tempistiche, modalità di presentazione della domanda (da presentare esclusivamente on-line sul sito Siform 2 della Regione Marche – (https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/login.htm) accedendo tramite Spid), modalità di selezione ed informazioni sui progetti e sulle sedi disponibili, saranno reperibili sul sito del Comune di Fermo https://www.comune.fermo.it/it/servizio_civile/ e sul sito dell’Ats XIX www.ambitosociale19.it.

Le domande complete di curriculum vitae auto certificato, dovranno essere presentate, entro le ore 13.00 del 21 settembre 2020. Tutti i dettagli su attività previste e sedi disponibili sono contenute nelle schede progetto Allegato 2 – pubblicate sui siti: www.ambitosociale19.it – www.comune.fermo.it

I quattro progetti del Comune sono, “PartecipAzione Sociale” con 44 posti disponibili, da svolgere presso i 31 Comuni dell’Ambito, con area di intervento “assistenza sociale e segretariato sociale”.

A seguire “PartecipAzione/prevenzione in Protezione Civile”. Richiesta patente B, con 18 posti disponibili, da svolgere presso i Comuni dell’Ambito, rientranti nel “cratere sismico” con aggiunta di Fermo, Montegranaro e Petritoli con area di intervento “Protezione civile”.

Segue “PartecipAzione Giovani – promozione culturale”, con dieci posti disponibili, da svolgere presso i Comuni di Fermo, Montegranaro e Porto San Giorgio. Area di intervento “Patrimonio storico, artistico e culturale”.

Infine “Accogliere/Raccogliere – percorsi di Agricoltura Sociale”, con quattro posti disponibili, da svolgere presso il Comune di Fermo – Fattoria Sociale Montepacini e Cser. Area di intervento “Agricoltura sociale (disabilità ed inclusione sociale)”.

Per informazioni e contatti scrivere a [email protected] o tramite wattsApp al numero 3282503477.