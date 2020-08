MONTEGRANARO - Il sindaco Mancini e l'assessore Puggioni: "la Biblioteca Comunale 'Enzo Massimiliano Conti' di Montegranaro è risultata beneficiaria di 10.000 euro. Con tale somma sarà possibile aggiornare il patrimonio della Biblioteca, che già conta più di 20.000 volumi"

“Il decreto 267 del 4 giugno 2020 del Ministero dei Beni e le Attività culturali prevede il ‘Contributo alle biblioteche per acquisto libri a sostegno dell’editoria libraria’ e la Biblioteca Comunale ‘Enzo Massimiliano Conti’ di Montegranaro è risultata beneficiaria di 10.000 euro. Con tale somma sarà possibile aggiornare il patrimonio della Biblioteca, che già conta più di 20.000 volumi”. E’ quanto annunciano il sindaco Ediana Mancini e l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Cristiana Puggioni.

“La bibliotecaria Chiara Strappa, in collaborazione con il responsabile del servizio Cultura Giuseppe Nuciari, ha provveduto a seguire l’iter per la richiesta formale alla Direzione Generale Biblioteche, ottenendo così l’assegnazione del contributo.

La Biblioteca Comunale ‘Enzo Massimiliano Conti’ è un importante presidio culturale per la città e per il territorio circostante; aderisce infatti al Sistema Regionale Biblio Marche Sud, offrendo così servizi di prestito librario non solo a livello locale, ma a livello nazionale e in ambito digitale è parte di Mlol (Media Library On Line), garantendo durante il lockdown l’iscrizione dei nostri utenti alla biblioteca digitale. L’arrivo di questo fondo costituisce un rinforzo del patrimonio per le già consolidate attività di promozione della lettura, soprattutto in collaborazione con gli istituti scolastici, di cui il personale si occupa già da diversi anni”.