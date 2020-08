MORESCO - Il popolare cantante da diversi giorni sta raccontando attraverso le sue immagini su Instagram le sue vacanze italiane dell'estate 2020 ed oggi ha pubblicato un'immagine dalla suggestiva cornice di Piazza Castello

L’eterno ragazzo della musica italiana passa nel Fermano e si fa testimonial dei suoi borghi. Era a Moresco, questa mattina, Gianni Morandi. Il popolare cantante da diversi giorni sta raccontando attraverso le sue immagini su Instagram le sue vacanze italiane dell’estate 2020 ed oggi ha pubblicato un’immagine dalla suggestiva cornice di Piazza Castello. Uno scenario che deve aver affascinato l’artista, che ha accompagnato la foto con un breve messaggio: “Moresco, uno dei bellissimi borghi delle Marche”.

Nei giorni scorsi è transitato in diverse regioni: prima la riviera romagnola, poi l’Umbria, Orvieto, il Lazio, con foto da Viterbo e Sperlonga, alcuni giorni nel Cilento, in Campania, altri in Calabria. Un paio di giorni fa Morandi era in Abruzzo, al Parco nazionale della Maiella ed oggi ha raggiunto le Marche.

Centinaia i commenti sotto la sua foto nel Fermano. Molti i marchigiani che lo hanno invitato a visitare altri borghi ed assaggiare le specialità della zona, da chi gli ha raccomandato i maccheroncini di Campofilone a chi gli consiglia una frittura di pesce a Porto San Giorgio, chi lo ha invitato a Sant’Elpidio a Mare per acquistare le scarpe e chi gli ha scritto di non perdersi un giro a Civitanova Marche o al Conero. Chissà se nelle prossime ore Morandi raccoglierà qualche suggerimento e proseguirà il suo tour marchigiano.

redazione CF