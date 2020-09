PORTO SAN GIORGIO - Nel cuore della città a partire dal 19 settembre, a ridosso della costa per tutto settembre ed ottobre. Queste le novità decise dall'amministrazione comunale e rese note dall'assessore alla viabilità Di Virgilio

Isola pedonale in centro nei fine settimana, a partire dal 19 settembre, e sul lungomare nei mesi di settembre e ottobre.

Sono le novità decise dall’amministrazione comunale che prossimamente entreranno in vigore. Nel dettaglio via Verdi e piazza Matteotti mantengono l’attuale isola pedonale come da orario estivo (dalle 19 all’1,30) fino al 13 settembre.

Da lunedì 14 settembre sarà ripristinata la viabilità ordinaria. Nel fine settimana, dal 19 settembre, sarà istituita l’isola pedonale nei giorni di sabato, dalle ore 19 fino a tutta la giornata della successiva domenica.

Si specifica che, in caso di maltempo, sarà cura della Polizia municipale valutare eventuali riaperture. Sul lungomare Gramsci, fino a domenica 6 settembre, rimane in vigore il piano estivo. Da lunedì 7, l’inizio del senso unico direzione sud verrà spostato dall’attuale via Trieste a via Veneto.

“Per il mese di settembre, nei fine settimana, ci sarà l’isola pedonale dalle ore 9 del sabato fino a tutta la domenica successiva – spiega l’assessore alla viabilità, Andrea Di Virgilio –, questo per favorire il passeggio e, di conseguenza, rendere maggiormente appetibile la nostra cittadina in un’ottica volta alla destagionalizzazione. La gente deve avere motivi in più, rispetto a quelli che conosciamo, per vivere la nostra città, fermarsi, passeggiare e fare shopping in sicurezza. Strada facendo valuteremo il mantenimento dell’isola pedonale nei fine settimana successivi. Così come per l’isola pedonale del centro, si specifica che in caso di maltempo potranno esserci delle riaperture alla viabilità”.