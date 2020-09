VOTO - Putzu - "Mangialardi promette massima attenzione ed interventi per i porti di Pesaro, San Benedetto del Tronto, Fano, di Senigallia dove elenca nel dettaglio le migliorie necessarie nella sua città. Ma c'è anche spazio per i porti di Numana e di Civitanova Marche. E Porto San Giorgio? Non c'è"

“Dato che la sinistra è così attenta a controllare i programmi degli avversari, tanto da imbastire una gogna mediatica ridicola contro Francesco Acquaroli ed il centrodestra per un banale refuso su una parola, penso che anche il candidato Mangialardi meriti la stessa attenzione da parte nostra”. Lo dichiara Andrea Putzu, candidato alle elezioni regionali per Fratelli d’Italia, responsabile nazionale FdI piccoli Comuni e consigliere comunale di Porto Sant’Elpidio.

“Ad esempio – scrive Putzu – sfogliando il suo programma elettorale, ho notato un aspetto interessante. Quando parla di infrastrutture, arriva a spiegare i suoi progetti sui porti. Ci dice ad esempio che quello di Ancona è uno dei più importanti dell’Adriatico ed elenca le opere da realizzare. Poi promette massima attenzione ed interventi per i porti di Pesaro e San Benedetto del Tronto, ma assicura che non dimenticherà quello di Fano, di Senigallia, dove elenca nel dettaglio le migliorie necessarie nella sua città. Ma c’è anche spazio per i porti di Numana e di Civitanova Marche. E Porto San Giorgio? Non c’è. Neanche una parola. Non esiste. Viene da chiedersi se qualcuno gli abbia spiegato che esiste un porto anche lì, anzi che è l’unico porto della provincia di Fermo. Chissà se gli hanno detto che negli ultimi anni ha avuto seri problemi di dragaggio che hanno penalizzato fortemente sia l’attività da diporto che quella peschereccia, che solo prima di quest’estate è iniziato un primo stralcio dei lavori. Chissà se gli hanno detto che c’è un progetto di riqualificazione di tutta l’area portuale che attende da decenni e che non è mai stato realizzato. Evidentemente per Mangialardi e il centrosinistra il Fermano non è nei radar dell’agenda di governo delle Marche”.