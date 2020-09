Fratelli d’Italia si ritrova a cena: “Con Putzu e Acquaroli per superare le criticità della Regione”

PORTO SANT'ELPIDIO - Tra gli ospiti il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, On. Francesco Lollobrigida, ed il candidato presidente della Regione Marche On. Francesco Acquaroli

Sala gremita al ristorante La perla sul mare di Porto Sant’Elpidio, per il candidato in Consiglio regionale Andrea Putzu che ha avuto come ospiti il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, On. Francesco Lollobrigida, ed il candidato presidente della Regione Marche On. Francesco Acquaroli.

“Parole di stima da parte di Lollobrigida nei confronti di Putzu – spiegano gli organizzatori – cui lo lega un’amicizia sin dai tempi di Azione Giovani (movimento giovanile di Alleanza Nazionale). Il parlamentare ha sottolineato l’importanza di credere nel progetto del centrodestra marchigiano e dare forza a Fratelli d’Italia, partito coerente ed affidabile”.

Nel suo intervento, Acquaroli ha rimarcato invece “le grandi criticità che la nostra Regione ha bisogno di superare, a partire dal tema delle infrastrutture, da un modello di sanità da migliorare e rilanciare, dal turismo, che ci vede di gran lunga sotto una media nazionale di presenze estere al 50%, mentre noi ci fermiamo appena al 14%”.

Anche l’avvocato Franca Romagnoli, per tre legislature consigliere regionale delle Marche, ha voluto esprimere il proprio sostegno a Putzu, evidenziando: “La coerenza e la disponibilità nei confronti del proprio territorio che hanno sempre caratterizzato il percorso politico di Andrea”.

A chiudere il candidato consigliere Putzu. “Inizio col ringraziare Andrea Balestrieri per il grande lavoro che ha svolto in questo periodo come coordinatore provinciale. C’è un vento di cambiamento ogni giorno più evidente, lo respiriamo qui nel Fermano e in tutte le Marche, c’è tanto entusiasmo intorno alla coalizione ed a Fratelli d’Italia. Siamo pronti per assumere con orgoglio e responsabilità l’impegno di realizzare gli obiettivi del nostro programma e dare alla Regione quel rilancio e quella storia nuova che la maggioranza dei marchigiani desidera”.

A sostenere Andrea Putzu erano presenti molti amministratori, l’On. Alessio Butti, Il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, l’avv Andrea Agostini di Porto San Giorgio, l’assessore allo sport a Terni Elena Proietti oltre che il capogruppo al Consiglio comunale di Porto Sant’Elpidio, Giorgio Marcotulli.