FERMO - Il Comune ha inviato la relativa graduatoria post istruttoria alla Regione Marche, che a sua volta trasmetterà al Miur la lista unica regionale con gli effettivi beneficiari in base alle risorse disponibili

Anche quest’anno il Miur ha destinato alle Regione Marche risorse per le borse di studio in favore di studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado statale e/o paritaria per l’anno scolastico 2019/2020, appartenenti a famiglie con Isee pari o inferiore a € 10.632,94.

A seguito dell’istruttoria delle istanze di accesso alle borse di studio in questione condotta dal Comune di Fermo (settore Servizi Sociali), la graduatoria stilata è stata comunicata dai competenti uffici comunali, entro il termine del 10 settembre, alla Regione Marche, la quale a sua volta trasmetterà al Miur la graduatoria unica regionale con gli effettivi beneficiari in base alle risorse disponibili.

Il contributo, pari ad € 200,00, che potrà essere impiegato per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto nonché per l’accesso a beni di natura culturale, sarà erogato direttamente dal Miur mediante il sistema dei bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane s.p.a.

Il Comune di Fermo, in collaborazione con gli istituti scolastici, provvederà ad informare gli utenti/beneficiari in merito alle modalità e ai tempi per incassare l’importo corrispondente alla borsa di studio per l’anno scolastico 2019/20, non appena riceverà indicazioni dal Miur.