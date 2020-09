MONTAPPONE - Il senatore Zaffini: "La sede cittadina del partito è un importante tassello nel più ampio mosaico che Fratelli d’Italia sta costruendo in provincia di Fermo e più in generale nelle Marche"

di Leonardo Nevischi

Taglio del nastro per Fratelli d’Italia, che questa mattina ha inaugurato la nuova sede a Montappone in via San Giorgio nel corso di una cerimonia a cui hanno preso parte il vicesindaco Mario Clementi, i candidati consiglieri regionali Andrea Putzu e Marina Lina Vitturini, il segretario provinciale FdI Andrea Balestrieri ed il Senatore Francesco Zaffini. Taglio del nastro affidato all’imprenditore Marco Sorbatti.

«La sede cittadina del partito – ha commentato il senatore Zaffini – è un importante tassello nel più ampio mosaico che Fratelli d’Italia sta costruendo in provincia di Fermo e più in generale nelle Marche. Grazie a questi spazi saremo ancora più vicini alle persone, per poterle accogliere ed ascoltare, capirne i problemi e le istanze e mettere in campo azioni concrete per individuare soluzioni alle questioni e sollecitazioni che riceveremo».

«È la prima volta che vengo a Montappone – ha proseguito Francesco Zaffini durante il tour, guidato dal vicesindaco Clementi, del museo del cappello – Non conoscevo questo distretto e questa eccellenza marchigiana, nonché italiana, ma conosco benissimo le Marche perché il mio sangue è metà umbro e metà di Castelfidardo, in quanto i miei nonni erano originari di quelle zone. Io non so quanto il Covid-19 abbia potuto incidere sull’artigianato del cappello, ma presumo che la particolarità merceologica di questo prodotto ed il livello di qualità che esprime lo mette parzialmente al riparo dai cicli e dai problemi causati dall’epidemia. Dopo il lockdown e l’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e che stiamo parzialmente vivendo tutt’ora, per gli artigiani è importante che arrivino risorse reali e non promesse non mantenute. Bisogna ripartire dal turismo, dall’eccellenza calzaturiera e dal distretto del cappello: tutto ciò deve essere messo a rete, vendendo un prodotto unico come ‘Le Marche’. Per tale scopo va fatto un un piano marketing territoriale e siamo fiduciosi che Francesco Acquaroli saprà farlo. L’alternanza politica porterà una ventata d’aria fresca, caratterizzata da energia, fantasia e voglia di fare e in questa regione tutto ciò è necessario, così come lo era in Umbria e già n otto mesi di amministrazione ha portato molte novità di cui i cittadini sono fieri».