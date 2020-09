AGRI - Bernardini: "Progetto che abbiamo fortemente sostenuto, che valorizza il territorio marchigiano e la sua agricoltura"

“E’ stato presentato ad Ascoli Piceno il film ‘Il Quinto Potere (Umami), in uscita nelle sale ad aprile 2021”, è quanto annunciano da Copagri Marche che, con il suo presidente Giovanni Bernardini rimarca: “E’ un progetto che abbiamo fortemente sostenuto, che valorizza il territorio marchigiano e la sua agricoltura”.

“L’umami – spiegano da Copagri Marche – è uno dei cinque gusti percepiti dalle cellule recettrici presenti nel cavo orale umano (insieme a dolce, salato, amaro e aspro); si tratta di un gusto molto particolare, presente in cibi come la carne e il formaggio e in altri alimenti ricchi di proteine tipici della dieta mediterranea, riconosciuta quale patrimonio Unesco nell’ormai lontano novembre 2010. Proprio l’umami, insieme all’enogastronomia e a numerosi altri temi che ruotano intorno all’alimentazione, sarà tra i protagonisti di un’interessante e originale produzione cinematografica italiana, fortemente sostenuta dalla Copagri Marche, che vede fra i suoi sponsor numerose aziende agricole associate. La pellicola, intitolata ‘Il Quinto Sapore (Umami)’, la cui uscita nelle sale del nostro Paese è prevista per aprile 2021, sarà realizzata con il contributo dell’Assessorato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo della Regione Marche e della Malta Film Commission. Le riprese si divideranno tra Malta, dove si girerà tra ottobre e dicembre 2020, e le Marche, dove all’inizio del 2021 saranno al centro della scena il comune di Ascoli Piceno e le aree rurali circostanti. L’originale film è stato presentato ieri, durante una conferenza stampa alla quale hanno preso parte la vicepresidente della Regione Marche Anna Casini, il presidente della Copagri Marche Giovanni Bernardini, il produttore della G&E Film Production Service Giovanna Emidi e il regista Angelo Frezza, oltre a numerosi attori facenti parte del cast”.

“Siamo molto felici che questa produzione si realizzi nelle Marche, in quanto si tratta di un progetto che abbiamo fortemente voluto e sostenuto; riteniamo, infatti, che una pellicola che ponga come tema centrale il cibo e i prodotti agricoli, assieme ad altre rilevanti questioni sociali quali la Sla, la bulimia e i disturbi alimentari in generale, possa essere un ottimo veicolo per valorizzare il comparto primario e il territorio, contribuendo al contempo a tenere alta l’attenzione su delicate tematiche di carattere psico-sanitario. Questo progetto ci è piaciuto talmente tanto che ci siamo attivati da subito contribuendo concretamente a favorire l’incontro tra la produzione cinematografica e alcune nostre aziende agricole”, afferma Bernardini.