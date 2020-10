Dieci nuovi modellisti

sviluppatori con il corso gratuito

di Confartigianato per disoccupati

LAVORO - Confartigianato: "Il corso, della durata di 300 ore, rivolto a soggetti disoccupati, ha avuto come obiettivo quello di trasmettere le conoscenze e le competenze necessarie per facilitare l’inserimento lavorativo nel settore della meccanica, in qualità appunto di modellista sviluppatore"

6 Ottobre 2020 - Ore 13:18 ...