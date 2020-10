P.S.GIORGIO - Niente Fiera d'Autunno. Adesso è ufficiale. Come anticipato da Cronache Fermane, l'atteso evento commerciale sarà annullato causa Covid 19. Oggi è stata pubblicata l'ordinanza a firma del sindaco Nicola Loira. Stop anche a Castelloween per le stesse motivazioni.

di Sandro Renzi

E’ ufficiale. Niente Fiera d’Autunno a novembre. Di oggi l’ordinanza a firma del sindaco Nicola Loira che di fatto fa slittare l’edizione 2020 della Fiera voluta qualche anno fa dall’ex assessore al turismo, Catia Ciabattoni. Come anticipato da Cronache Fermane, l’evento, che di solito consente al Comune di incamerare circa 25mila euro dagli operatori che vi partecipano, non si farà a causa del Covid 19, o meglio, a seguito della curva assunta dal contagio sia nelle Marche che nel Paese. “Atteso che l’evento registra ogni anno un grande afflusso di persone e la data prefissa sarebbe la domenica del 22 novembre” e “atteso l’evolversi dell’incerta situazione storica dovuta allo stato di epidemia per Covid 19, alla luce delle rapide e susseguenti disposizioni regionali e governative in materia di sicurezza e delle proroghe dello stato di emergenza, in uno scenario nazionale e internazionale incerto e ancora condizionato dall’emergenza sanitaria, oltre a non aver consentito l’espletamento di tutte quelle attività preliminari che precedono i preparativi della stessa” così si legge nell’ordinanza, l’Amministrazione comunale ha quindi disposto la revoca della data. Queste le motivazioni che hanno spinto ad annullare la Fiera, ovvero “ragioni di massima prevenzione e tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia”. Insieme a quella di San Giorgio ad aprile, la Fiera d’Autunno rappresenta uno dei momenti più attesi dagli ambulanti della Regione che hanno sempre visto con attenzione la piazza commerciale sangiorgese.

Almeno per quest’anno niente da fare, però. Tutto rinviato, si spera, al 2021. Anche Castelloween, in programma il 31 ottobre per le vie del centro, ha nel frattempo subito la stessa sorte La manifestazione rivolta soprattutto ai bambini è stata annullata per le stesse ragioni. Il rischio di assembramenti era quanto mai elevato.