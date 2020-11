FERMO - "Siamo profondamente uniti al dolore della famiglia e della scuola e porgiamo le più sentite condoglianze per la scomparsa di un uomo e di un professore esemplare"

“La presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Fermo, Anna Maria Calcagni e il Consiglio sono costernati per la prematura scomparsa del professor Bernardino Scialè che molto si è prodigato nell’organizzazione e conduzione del progetto delle Percorso Nazionale di Biologia con curvatura Biomedica per il liceo scientifico ‘Calzecchi Onesti’ di Fermo e con il quale abbiamo fattivamente collaborato nella realizzazione”. E’ il messaggio di cordoglio dei medici del Fermano, appresa la notizia della scomparsa dell’amato prof del liceo Scientifico.

“Il professor Scialè – ricorda l’Ordine presieduto dalla Calcagni – ha accolto con entusiasmo l’inserimento nelle materie di studio del triennio, l’esperienza formativa di alcuni medici, comprendendo quanto fosse importante preparare i giovani fin dalla scuola superiore, all’approccio con la professione medica. Ben consapevole che la preparazione di un medico non è soltanto scientifica, ma coinvolge tutte le aree educative di una professionalità che deve saper unire scienza e umanità, si è prodigato, fino all’ultimo, perché i giovani entrassero consapevolmente in questo contesto innovativo. Ci impegneremo a portare avanti questo progetto che fino ad ora il professor Bernardino ha egregiamente condotto. Siamo profondamente uniti al dolore della famiglia e della scuola e porgiamo le più sentite condoglianze per la scomparsa di un uomo e di un professore esemplare”.