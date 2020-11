SALUTE - Tanti gli appuntamenti in programma. Il 27 novembre sarà poi previsto il tradizionale appuntamento educazionale del Marcangolo, importante evento scientifico del settore oncologico, che fa il punto a fine anno delle novità emerse durante i mesi precedenti

“L’Oncologia delle Marche non si ferma. In questo particolare momento di emergenza Covid-19 dobbiamo garantire ai nostri pazienti e alle loro famiglie il massimo supporto sanitario e psicologico, dentro gli ospedali e a casa”. E’ quanto sottolineato a gran voce dalle numerose associazioni aderenti alla Marcangola, in occasione della riunione on line dei primi di novembre”

Proseguono gli appuntamenti, anche se in modalità virtuale, per Marcangola, il forum delle associazioni di volontariato che operano in ambito oncologico marchigiano nato nel 2016 da un’idea della professoressa Rossana Berardi, prof. ordinario di Oncologia all’Università Politecnica delle Marche, direttore della Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona e del dottor Renato Bisonni, direttore dell’Oncologia di Fermo. Ad aprire i lavori, la professoressa Berardi che prima di fare il punto sullo stato dei progetti avviati, ha sottolineato come sia di “fondamentale importanza il supporto e il coinvolgimento delle numerose associazioni di volontariato che chiedono di poter svolgere le loro attività anche tornando negli ospedali. Naturalmente nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza per sé stessi e per i pazienti. Pazienti che soprattutto in questa delicata fase, in cui non possono avere accanto i familiari, non devono essere lasciati soli”.

Tante le iniziative in cantiere per la Marcangola. Tra queste la seconda edizione del corso di perfezionamento universitario in ‘Operatore in oncologia’, primo ed unico in Italia promosso dall’Università Politecnica delle Marche che verrà attivato nel corrente anno accademico prevedendo anche la modalità di didattica a distanza.

Proseguono i webinar a sostegno dei pazienti, delle associazioni, dei professionisti, promossi dalla Clinica Oncologica di Ancona in collaborazione con il Rotary Club di Senigallia e con la Marcangola. Il prossimo, il 12 novembre alle 18,30, verrà trasmesso in diretta social sulle pagine Facebook @OncologiaMarche e @RotaryClubSenigallia. Il tema sarà ‘Progettare il futuro’ e vedrà la partecipazione di Michele Bresciani, fondatore dell’Accademia di formazione ‘Il Mio Valore’ e Marco Agujari esperto scientifico del centro di aggiornamento, formazione e ricerca interdipartimentale dell’Università di Pisa.

“In un periodo così difficile diventa ancora più importante e sfidante ‘Progettare il futuro’ – sottolinea Berardi, presidente del Rotary di Senigallia – del resto il futuro appartiene a coloro che vi si preparano per oggi”. A seguire il 19 novembre sempre in diretta social alle 18.30 è previsto il webinar sul tema “Assaporiamo la vita” con lo chef Mauro Uliassi, tre stelle Michelin.

Il 27 novembre sarà poi previsto il tradizionale appuntamento educazionale del Marcangolo, importante evento scientifico del settore oncologico, che fa il punto a fine anno delle novità emerse durante i mesi precedenti. Quest’anno prevederà una tavola rotonda con i vertici delle istituzioni politiche e sanitarie marchigiane per discutere della presa in carico del paziente oncologico in particolare in questo difficile periodo pandemico. Il giorno successivo l’evento prevederà il coinvolgimento attivo delle associazioni della Marcangola.

“La modalità virtuale con cui quest’anno abbiamo previsto di necessità l’evento – ha detto Renato Bisonni – permetterà ai componenti delle varie associazioni di collegarsi e anche di fare interventi attraverso il social, tenendo presente che ci sarà un parterre di esperti e non mancheranno degli opinion leader”

Marcangola:

ASSOCIAZIONE ILARIA GIACOMINI, AFI ODV, aBRCAdabra onlus, ADAMO onlus Fano, ANPOF di Fermo, ANDOS di Ancona, ANDOS di Senigallia, AOS, ASMO, ANT Marche, ANT Delegazione di Civitanova Marche, ANT Delegazione di Pesaro, AMBALT, ANVOLT ANCONA, ANVOLT FANO, ARTIS, AOF, AVULSS Ancona, BIANCOAIRONE, CollegaMenti, COMEGINESTRE, Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona, Fondazione Rossetti Fedecostante per la lotta alla droga e ai tumori, IOM Ancona – Associazione AMICI IOM, IOM Ascoli Piceno, IOM Jesi e Vallesina, IOM Falconara, IOM Fermo, IOPRA onlus, L’ABBRACCIO di Montegranaro, L’AMORE DONATO, Le Orchidee, LILT ANCONA, LILT MACERATA, LOTO onlus, NOICOMEPRIMA ANCONA , NOICOMEPRIMA PESARO, ROTARY CLUB SENIGALLIA, SEMPERONLUS, TUeaMORE, Unitesipuò, ALA Lotta all’Amianto onlus.