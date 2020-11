EVENTO - Tutti i professionisti sanitari possono iscriversi gratuitamente al convegno sul sito www.congressare.it (nella sezione Eventi ProECM) e tutti gli interessati possono seguire sulla pagina Facebook @Oncologia Marche l’evento che verrà trasmesso in diretta.

Inizia domani, venerdì 27 novembre, la due giorni di Marcangolo, il convegno dell’oncologia marchigiana giunto quest’anno alla sua 12esima edizione. Il convegno, ideato dalla Prof.ssa Rossana Berardi, Direttore della Clinica Oncologia Univpm, Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, e dal Dott. Renato Bisonni, Direttore dell’Uoc di Oncologia medico-ospedaliera dell’Ospedale Murri di Fermo, ha come obiettivo principale, da sempre, quello di fare il punto su tutte le novità scientifiche in ambito oncologico emerse nel corso dell’anno con opinion leader nazionali del settore e esperti marchigiani.

Tutti i professionisti sanitari possono iscriversi gratuitamente al convegno sul sito www.congressare.it (nella sezione Eventi ProECM) e tutti gli interessati possono seguire sulla pagina Facebook @Oncologia Marche l’evento che verrà trasmesso in diretta. Sono riconosciuti, previo questionario, 8 crediti ECM.

Nel pomeriggio, alle 16.35, importante tavola rotonda, trasmessa in diretta anche su Radio Fermo Uno e Cronache Fermane, sulla presa in carico dei pazienti oncologici in corso di pandemia da Covid-19, cui parteciperanno il Viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, l’Assessore regionale della Sanità Filippo Saltamartini, il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gregori, i vertici delle strutture sanitarie marchigiane Michele Caporossi, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Maria Capalbo Direttore Generale degli Ospedali Riuniti Marche Nord, Nadia Storti Direttore Generale dell’ASUR Marche, Gianni Genga Direttore Generale dell’INRCA, i Direttori Generali dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” di Napoli Attilio Bianchi e dell’Istituto Tumori Di Milano Stefano Manfredi, del segretario generale di Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso.

Parteciperà attivamente anche la Marcangola, ossia la rete delle associazioni in oncologia delle Marche cui è dedicata la seconda giornata del congresso, in cui è previsto l’intervento formativo di Paolo Manocchi e il confronto di buone pratiche relative ai percorsi di integrazione alle cure da parte dei coordinatori infermieristici delle strutture di oncologia della regione.