A Tipicità Special Edition è già tempo di Natale. Attiva la possibilità di acquistare i prodotti a km. 0 della Fattoria Sociale Montepacini oppure le selezioni di prelibatezze marchigiane curate dai ragazzi “speciali” di MicaMole. Si possono anche assaggiare, con asporto o consegna, i piatti gourmet della Chef Barbara Settembri e fare lo shopping nel centro commerciale naturale di Fermo.

Sono già oltre 45.000 gli “spettatori” di questa Special Edition e fino al 9 dicembre continuano gli eventi sulla piattaforma www.tipicita.it. In programma nelle giornate di sabato e domenica: Ma(R)che Esperienza Meravigliosa, sabato ore 10 ci si proietta nel futuro del nostro territorio, tra narrazione e tecnologie immersive del turismo esperienziale. Le Marche nel bicchiere, Sabato ore 16.00 presentazione dell’attesissima guida dell’AIS, con tutto il mondo vinicolo marchigiano e l’intervento del presidente nazionale Antonello Maietta. Enosophia Show, Sabato ore 18.30. Guidati da Gioacchino Bonsignore, conduttore di TG5 Gusto, un invitante viaggio nella terra di Andrea Bacci, padre della moderna enologia. Dal borgo storico di Sant’Elpidio a Mare, ai filari che declinano in Adriatico, fino in Ungheria con pietanze che esaltano il Nettare di Bacco.

Che pasta bolle in pentola?! Domenica ore 10.00. Un viaggio tra i segreti, le fragranze, le diverse preparazioni in cucina che rendono sempre affascinante il mondo della pasta. La Pizza Gourmet. Domenica ore 15.00. È Tinto, conduttore di “Mica pizza e fichi” su La 7, ad accompagnarci in un viaggio nella pizza come sintesi di un fazzoletto di territorio, dei prodotti e delle filiere che animano la sua trasformazione. La pizza come luogo d’incontro, di sintesi e di amicizia. La pizza come progettazione di una nuova tradizione. La magia della Plastica. Domenica ore 18.30. Uno spettacolo dedicato anche ai piccini, con veri e propri “maghi” di laboratorio che spiegano in maniera misteriosa e divertente, i segreti del riciclo e della trasformazione della plastica. Tutte le attività e gli eventi sono consultabili e fruibili su www.tipicita.it.