FERMANO - Interessata dall'iniziativa la parte di anno didattico che va dal 3 novembre al 23 dicembre 2020, con le relative lezioni in presenza interrotte a causa delle prassi anti Covid 19. Gli interessati riceveranno una email contenente il voucher per l'importo dovuto

La Trasfer, società di trasporti del Fermano, comunica che a partire dalla data odierna, tutti gli studenti che hanno sottoscritto un abbonamento per servizi di trasporto pubblico locale non utilizzato, a causa dell’emergenza Covid 19, nel periodo dal 3 novembre al 23 dicembre 2020, riceveranno una email contenente il voucher per il rimborso.

Sarà poi possibile recarsi presso le seguenti rivendite aziendali per acquistare il nuovo abbonamento usufruendo della riduzione prevista dal voucher. Alla stessa Trasfer, al terminal “Mario Dondero” di Fermo, presso la sede delle Autolinee Portesi, in via Rossini, 5 a Montegiorgio e presso lo sportello della Autolinee Sam, in via Ermete Di Battista a Montegranaro.

La società specifica inoltre che coloro che ritengono di aver diritto al rimborso e non hanno comunicato la propria email con la richiesta della tessera di riconoscimento dovranno inoltrare richiesta di emissione del voucher, mediante consegna a mano alla Trasfer, in via G da Palestrina, 63 a Fermo oppure a mezzo email all’indirizzo rimborsi.covid@trasfer.eu (in ossequio alla normativa Covid 19, è preferibile l’invio della domanda a mezzo email).

Nella domanda dovrà obbligatoriamente essere indicato l’indirizzo email dove poter inviare il voucher. Cliccando sul seguente link http://www.trasfer.eu/it/allegato-A-pdf/ si può accedere all’allegato A alla delibera della giunta della Regione Marche n. 1593 del 21/12/2020 dove sono indicate le modalità di calcolo del voucher.