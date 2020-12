FERMO - Connessioni internet più veloci grazie alla fibra ottica prossima ad entrare nelle abitazioni dei fermani in un lasso temporale previsto in due anni. "La città tra le prime delle Marche ad essere interamente fibrata", il commento del sindaco Calcinaro

Altissima capacità trasmissiva, connessione internet più veloce, resilienza agli agenti atmosferici.

Questi i vantaggi del sistema Ftth (Fiber to the home) che vedrà anche il Comune di Fermo interessato, con una copertura del territorio comunale in un paio di anni e presentato in questi giorni nel corso di un incontro (foto) a Palazzo Comunale da Tim.

Dopo la fibra, già presente nel territorio del Comune di Fermo, un ulteriore, importante passo avanti sulla strada dell’innovazione tecnologica e delle infrastrutture digitali.

Operativamente, con questa connessione il cavo in fibra ottica (che collega la centrale ai cosiddetti armadi stradali, spesso presenti a bordo strada), sostituirà quello in rame che dal cabinato arriva direttamente nelle unità immobiliari (ovvero il sistema attuale Fiber to the cabinet che a Fermo vede 7 centrali e 94 armadi), portando vantaggi in termini di efficienza dei collegamenti e velocità, senza il condizionamento delle intemperie atmosferiche.

Infatti, la seconda parte del collegamento, che normalmente resta soggetta a dispersioni e può risentire di avverse condizioni atmosferiche o sbalzi di temperatura, nel momento in cui viene realizzata in totale fibra ottica (al posto dunque del rame), rappresenta la soluzione ideale per garantire massime prestazioni (1000 gb/s), stabilità e basso impatto ambientale. Nel primo step di lavori, a partire dal 2021, le aree di armadio di rete indicativamente interessate alla progettazione, a Fermo saranno 100 e per un minor impatto si utilizzeranno tutte le infrastrutture esistenti, comprese quelle di altri operatori e dell’illuminazione pubblica.

“Dopo la fibra ottica, che abbiamo già portato in tutti gli armadietti di Fermo, questo tipo di connessione permetterà, dall’armadietto alle case, di poter far sì che tutti i cittadini fermani nel giro di poco tempo possano avere nella loro disponibilità questa eccezionale novità con tutti i vantaggi che ne conseguono – le parole del sindaco Paolo Calcinaro – e Fermo potrà essere fra le prime città nelle Marche, ad essere completamente fibrata”.

Un progetto di innovazione, presentato in Comune alla presenza di Massimo Bontempi, responsabile territoriale Tim Marche Umbria, Francesco Carenza, Local Authority Account e Matteo Meneghesso, responsabile sviluppo rete Marche e Umbria, che comprende la città nel novero dei 70 Comuni del Centro Italia interessati allo sviluppo di questa nuova tecnologia.