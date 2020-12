Regolamento sui dehors, soddisfazione della maggioranza: “Grande orgoglio per l’approvazione”

PORTO SAN GIORGIO - La maggioranza cittadina: "Documento complesso, previsto dal programma elettorale, che va a toccare aspetti quali l’assetto urbanistico, la viabilità, il decoro ed il settore commerciale duramente colpito dall’attuale crisi sanitaria"

“La città di Porto San Giorgio ha finalmente un regolamento che disciplina l’istallazione e la collocazione dei dehors”. La maggioranza sangiorgese esprime soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto. Non solo una novità per la vita cittadina ma anche una promessa politica mantenuta.

Maggioranza che esprime soddisfazione e aggiunge: “Era tra gli obiettivi principali del programma elettorale dell’amministrazione ed è stato portato a termine con l’approvazione da parte del consiglio comunale di ieri. Un regolamento estremamente complesso che va a toccare molteplici aspetti quali l’assetto urbanistico della città, la viabilità, il decoro e, non ultimo, il settore commerciale della città, duramente colpito dall’attuale crisi sanitaria. Due gli obiettivi principali: disciplinare ed uniformare le installazioni secondo regole e stili ben definiti, così da evitare insediamenti selvaggi e disuniformi che vanno a compromettere l’aspetto architettonico ed estetico della città. Altro obiettivo è quello di dare finalmente delle certezze riguardo alla possibilità ad al tipo di istallazione, ad un settore che per la nostra città è fondamentale – proseguono i membri del consiglio comunale -. Il regolamento prevede quattro differenti tipologie di dehors che potranno essere istallati rispettando una zonizzazione ben precisa. Vengono specificati anche dimensioni, stili e colori. Inoltre viene superato l’obbligo di smontare la struttura ogni dieci mesi, portando a 5 anni la durata. Gli esercizi commerciali avranno 3 anni di tempo per adeguarsi alle nuove regole”.

Evidente dunque la soddisfazione: “Con grande orgoglio la maggioranza consiliare ha portato all’approvazione questa misura che parte da lontano. Già la scorsa amministrazione, con gli assessori Ciabattoni e Talamonti, si era impegnata nella definizione delle linee guida e nel gettare la basi del presente regolamento, coinvolgendo e discutendo con gli operatori commerciali e indirizzando le nuove installazioni verso queste caratteristiche. Un lavoro proseguito dall’attuale amministrazione fin dai primi giorni del mandato, con l’impegno dell’allora assessore Massimo Silvestrini, a cui va il giusto ringraziamento, degli attuali assessori al commercio ed all’urbanistica, degli uffici comunali e delle associazioni di categoria con cui è stato mantenuto un confronto costante e proficuo. Altrettanto importante il lavoro svolto dalla seconda commissione consiliare in cui non è mancata una collaborazione costruttiva con la minoranza, considerando l’importanza della questione”, hanno specificato i consiglieri per poi concludere. La maggioranza consiliare plaude questo risultato atteso da tempo. È una risposta concreta alle necessità degli operatori che renderà la nostra città sicuramente più bella ed appetibile dal punto di vista commerciale”.