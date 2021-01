Torna il Settenario della Madonna del Pianto in Cattedrale, appuntamento di fede nel rispetto delle norme Covid

FERMO - Saranno giorni di intensa preghiera, celebrazioni, confessioni, pellegrinaggi parrocchiali. Tema del Settenario sarà “Maria, Madre del Conforto”, con la predicazione nelle celebrazioni feriali delle ore 18.00 affidata a fra’ Sergio Lorenzini, ministro provinciale dei frati cappuccini delle Marche

Inizia questa sera, sabato 9 gennaio, con la celebrazione eucaristica delle ore 18.00, il tradizionale “Settenario della Madonna del Pianto” in Cattedrale. A presiedere la celebrazione eucaristica di inizio sarà l’Arcivescovo di Fermo, S.E. Mons. Rocco Pennacchio. Anche per l’anno 2021 gli organizzatori (Parrocchie di Fermo, Confraternita della Madonna del Pianto, Santuario del Pianto e Cattedrale), tenendo conto di tutte le indicazioni necessarie per contenere la diffusione del COVID-19, hanno voluto rinnovare un appuntamento di fede molto sentito dalla cittadinanza tutta. Saranno giorni di intensa preghiera, celebrazioni, confessioni, pellegrinaggi parrocchiali. Tema del Settenario sarà “Maria, Madre del Conforto”, con la predicazione nelle celebrazioni feriali delle ore 18.00 affidata a fra’ Sergio Lorenzini, ministro provinciale dei frati cappuccini delle Marche.

Purtroppo non sono state confermate alcune delle numerose iniziative vissute insieme lo scorso anno (come la serata musicale con le corali del territorio il primo sabato di inizio settenario o la serata di teatro del giovedì sera), ma rimangono certi, l’adorazione eucaristica guidata dai giovani del seminario giovedì 14 gennaio dalle 18.45 alle 19.30, l’incontro con i giovani di venerdì 15 e l’incontro culturale per tutti di sabato 16 gennaio, entrambi ore 21.15 (in modalità online nel profilo FB e nel sito dell’Arcidiocesi) e la benedizione dei bambini domenica 17 gennaio alle ore 11.00. Sarà possibile seguire in diretta radio le celebrazioni di domenica 10 e domenica 17 gennaio, ore 11.30, sulle frequenze di Radio Fermo 1. Sarà possibile seguire in diretta streaming sul sito della diocesi di Fermo (www.fermodiocesi.it) le messe delle ore 18.00 di sabato 9 e domenica 10 gennaio.

Si informa che non si svolgeranno le tradizionali processioni di “arrivo in Duomo” e “rientro alla Chiesa di San Francesco”, pertanto i fedeli sono invitati a raggiungere direttamente la Cattedrale di Fermo (per l’inizio del Settenario) e la Chiesa di San Francesco (per la celebrazione di chiusura del Settenario, domenica 17 ore 17.00 – ore 16.30 Santo Rosario). Come per gli anni passati, sarà possibile parcheggiare nel piazzale accanto alla Chiesa Cattedrale.

