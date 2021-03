“Nel pieno di una situazione sanitaria gravissima, non trovano niente di meglio che incolpare altri”: il Pd fermano furioso contro le accuse Fratelli d’Italia

FERMO - "Non si accorgono minimamente di quanto sono incongruenti, quando si fanno belli con i nuovi ospedali del Fermano, voluti e finanziati dal PD, e stoppano le stesse operazioni in altre provincie, certificando che con loro non sarebbero mai stati costruiti?"

24 Marzo 2021 - Ore 12:38 ...

“Siamo stupefatti, sconcertati e soprattutto preoccupati, dalla benché minima incapacità di assunzione di responsabilità politica da parte dei responsabili provinciali e di Fermo di Fratelli d’Italia, il partito del Presidente Acquaroli. Nel pieno di una situazione sanitaria gravissima e senza precedenti per la Regione e per il Fermano, come ragazzini che hanno appena rotto un vetro con il pallone, non trovano niente di meglio che incolpare altri! Eppure la gestione della nuova ondata pandemica è chiaramente tutta loro e non di altri”. E’ quanto mai decisa la replica del Partito Democratico della provincia di Fermo alle accuse lanciate dai vertici provinciali di Fratelli d’Italia che ha accusato la gestione regionale a guida Pd e centro sinistra, dell’attuale criticità sanitaria all’ospedale Murri e nel fermano.

“Sono al governo da sei mesi – spiega il Pd provinciale guidato da Fabiano Alessandrini – loro sono tutti i provvedimenti adottati in tema di prevenzione della pandemia da ottobre ad oggi, tutti in ritardo e senza alcuna strategia. Di volta in volta, accusando il governo per i dati “poco chiari”, le chiusure sempre ” troppo severe” o le aperture sempre “poco prudenti “, o la malasorte per la “curva che cala troppo lentamente”, il tutto sempre condito da dichiarazioni (e soprattutto previsioni) del presidente Acquaroli, tutte da ridere se non fossimo di fronte ad una tragedia! Parlano di “colpe passate”! Senz’altro ci saranno state, ci mancherebbe! Difronte ad una pandemia fino ad allora sconosciuta, e senza strutture adeguate si è fatto il possibile, anche sacrificando come ospedale covid il Murri! Ma quando con consapevolezza si sono prese le misure al problema, ci vogliamo ricordare i presidii, con tanto di bandiere al vento, di Fratelli d’Italia davanti al costruendo Covid hospital di Civitanova Marche considerato da loro un inutile sperpero? Oggi dove saremmo senza?! Vogliamo ricordare i tanti appelli del Partito democratico Fermano a lasciare Covid free l’ospedale di Fermo e ad aprire per tempo, prima del disastro, i moduli del covid hospital di Civitanova ? Tutti caduti nel vuoto! Parlano di ospedali? Vogliamo ricordare l’allegra “gita scolastica ” di tutti i rappresentanti di Fratelli d’Italia Fermani , non più tardi di un paio di mesi fa, ai cantieri dei nuovi ospedali di Campiglione e di Amandola, con tanto di ” foto ricordo” insieme all’assessore regionale? Gli stessi ospedali che, secondo fratelli d’italia, “non si sarebbero mai fatti” ed erano “solo promesse elettorali di Cesetti e del PD “? Oggi sorgono miracolosamente soltanto per la presenza di Fratelli d’Italia al governo regionale? Non si accorgono minimamente di quanto sono incongruenti, quando si fanno belli con i nuovi ospedali del Fermano, voluti e finanziati dal PD, e stoppano le stesse operazioni in altre provincie, certificando che con loro non sarebbero mai stati costruiti?!!! Vogliamo parlare degli ospedali di Montegiorgio, Montegranaro e Sant’Elpidio a Mare, secondo Fratelli d’Italia “chiusi” ? Non si sono accorti che sono stati riconvertiti da anni? E che oggi sono utilizzati per malati di cure intermedie non ricoverabili in strutture covid, ed anche (Sant’Elpidio a Mare) per malati covid stabilizzati? Dove li avrebbero messi loro? In mezzo alla strada? Ma con chi ne parliamo?

Gente che si dimentica che è al governo e che deve prendere provvedimenti gravosi ed anche impopolari, come quelli presi a suo tempo da Ceriscioli contro tutti e grazie ai quali si sono prevenuti gli effetti della prima ondata e ci si è preparati alla seconda! Oggi non si fa altro che “inseguire gli eventi”, questa è la differenza! La loro unica preoccupazione è quella di fare qualche articolo di giornale per dare la colpa agli altri ed il gioco (sulla pelle dei Marchigiani) è fatto!”