Europa sì, Europa no: “La Chiacchierata” di Radio Fm1

FERMO - La protagonista della puntata di questa settimana sarà l’Europa. Negli studi di Radio Fm1, Silvia Remoli e Luigi Trasatti, saranno in collegamento telefonico in diretta con Pierpaolo Settembri, capo unità della direzione generale per la mobilità e i trasporti della Commissione Europea. Rima musicata dal titolo “Che fortuna”.

di Nunzia Eleuteri

Nella puntata zero del 26 marzo scorso, con le due rime “ ‘Ntunì ” e “Il libero volar” ha letteralmente spiccato il volo “La Chiacchierata”, la nuova trasmissione di Radio Fermo Uno che vede Silvia Remoli alla regia e Luigi Trasatti in studio con le sue rime musicate, ogni venerdì dalle 19 alle 20 e in replica il martedì mattina alle 8.

Partendo dalle rime del poliedrico Luigi Trasatti, di volta in volta, si metteranno sulla piazza vari argomenti per farne, appunto, una chiacchierata.

La protagonista di questo appuntamento sarà l’Europa, e come ospite, in collegamento telefonico dall’estero, Pierpaolo Settembri, amandolese, da anni a Bruxelles dove ricopre il ruolo di capo unità della direzione generale per la mobilità e i trasporti della Commissione Europea.

La rima dal titolo “Che fortuna”, con il sottofondo musicale della romanza “Nessun dorma”, non scelta a caso dall’autore, parte dalla speranza vissuta con la nascita dell’Europa fino ad arrivare ad alcune delusioni che l’unione stessa ha provocato: “…quel mercato non è più una risorsa e non esiste l’incorporea mano che ne dovrebbe regolar la corsa. Purtroppo ahimè, siam qui, dentro un pantano costretti ad un salto senza la rincorsa…”.

Ma più forte della delusione è la speranza che trapela dall’ultima strofa, oggi più che mai attuale: “…l’Europa, io ci credo, non mancherà di farsi salda e mostrerà davvero di essere ancor la grande civiltà che sa indicar la strada al mondo intero.”.

Un argomento di grande interesse al quale seguirà, la settimana prossima, il tema della scienza e della fede. Continuiamo a “dirvelo in rima” dagli studi della storica emittente locale di Fermo in Corso Cefalonia, tutti i venerdì, dalle 19 alle 20 e in replica il martedì mattina alle 8:00.

“…non si può mostrar tentennamento perché l’essere uniti è condizione per affrontare il forte cambiamento che l’epoca impietosa già ci impone” (L.Trasatti).

Diretta radio sulle frequenze FM di Radio FM1: 101.0 da Fermo e dintorni, Macerata e dintorni, Amandola ed entroterra Fermano; 93.8 dalla costa fermana e maceratese; 88.9 da Petritoli e valle dell’Aso; in streaming scaricando l’APP di RadioFM1 e dal sito www.radiofm1.it o in diretta sulla pagina Facebook.

