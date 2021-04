Final Eight di Coppa Italia, PalaSavelli pronto ad ospitare la crema del futsal tricolore

CALCIO A 5 - Seria A2 maschile, femminile e Serie B in campo in due week end, divisi tra la metà del mese di aprile ed i primi di maggio a venire. Il programma con tutti gli incontri, e gli accoppiamenti a vedere i migliori team della disciplina sfidarsi all'interno della struttura sangiorgese nuovamente fulcro dello sport nazionale pochi anni dopo aver ospitato la medesima competizione nell'ambito del basket

4 Aprile 2021 - Ore 18:00 ...

PORTO SAN GIORGIO – Il 16 aprile il PalaSavelli aprirà le porte alla Final Eight di Coppa Italia di Serie A2 maschile.

Sarà il primo di due fine settimana (il secondo quello che andrà dal 30 aprile al 2 maggio e che vedrà in campo Serie A2 femminile e Serie B) che vedranno lo spettacolo del futsal italiano sulle rive sangiorgesi.

Serie A2. Si comincia, come detto, il 16 aprile con le otto squadre migliori della seconda categoria nazionale, due delle quali (Olimpus Roma e Napoli già certe della promozione) in Serie A andranno a caccia del double. Proverà invece a giocarsi le sue chance il Futsal Cobà padrona di casa. La finalissima di categoria è in programma domenica 18 aprile, alle ore 17.00.

Serie A2 femminile e Serie B. A distanza di qualche giorno si tornerà ancora al Pala Savelli: il 30 aprile cominceranno infatti i quarti di finale di Serie B maschile e di Serie A2 femminile (quest’ultimi si giocheranno a Tolentino, nella confinante provincia di Macerata). Il doppio epilogo in programma il 2 maggio: alle 14.00 quello in rosa, alle 17.00 per gli uomini.

“Porto San Giorgio è da sempre una città di sport – commenta il sindaco Nicola Loira -, per le sue prestigiose attività associative, per il movimento che anima la nostra cittadina e per la presenza di impianti di livello come il PalaSavelli. Il calcio a 5 è uno degli sport più praticati sul nostro territorio, siamo orgogliosi di ospitare queste finali, che danno lustro alla nostra città”.

“Finalmente siamo arrivati al mese della Coppa Italia – racconta il presidente della Divisione Calcio a 5, Luca Bergamini –. Un evento che si realizza grazie all’impegno delle società, alla determinazione di voler sconfiggere il periodo così difficile che stiamo attraversando. L’emergenza pandemica incide sulla vita di tutti giorni e tutti noi ne paghiamo un prezzo altissimo. Ma la voglia di rinascita, di tornare alla società che contraddistingue il mondo del futsal si concretizzerà con questo evento. Grazie al sindaco Loira, che ci ospita nella sua città, in una struttura importante come il PalaSavelli. Siamo orgogliosi di esserci, non vediamo l’ora di iniziare e radunarci intorno al nostro amato futsal”.

I L P R O G R A M M A D E L L E S F I D E

SERIE A2 MASCHILE. QUARTI DI FINALE – VENERDÌ 16 APRILE, 1) FUTSAL COBA’- LEONARDO ore 11, 2) NAPOLI-CUS MOLISE ore 14, 3) OLIMPUS ROMA-ATLETICO NERVESA ore 17, 4) L84-FUTSAL POLISTENA ore 20. SEMIFINALI – SABATO 17 APRILE, X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 17, Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 20. FINALE – DOMENICA 18 APRILE, VINCENTE X-VINCENTE Y ore 17

SERIE A2 FEMMINILE. PALASAVELLI – PORTO SAN GIORGIO, QUARTI DI FINALE –VENERDÌ 30 APRILE, (PALACHIERICI – TOLENTINO), 1) VIRTUS ROMAGNA-AUDACE, VERONA ore 11, 2) BEST SPORT-TIKITAKA FRANCAVILLA ore 14, 3) BITONTO-VIS FONDI ore 17, 4) PADOVA FEMMINILE-MOLFETTA ore 20. SEMIFINALI – SABATO 1 MAGGIO, X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 11, Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 17. FINALE – DOMENICA 2 MAGGIO, VINCENTE X-VINCENTE Y ore 14

SERIE B. PALASAVELLI – PORTO SAN GIORGIO, QUARTI DI FINALE – VENERDÌ 30 APRILE, 1) SPORTING ALTAMARCA-BENEVENTO ore 11, 2) EUR MASSIMO-CATANZARO ore 14, 3) MODENA CAVEZZO-VINCENTE GIRONE A ore 17, 4) CUS ANCONA-VINCENTE GIRONE G ore 20. SEMIFINALI – SABATO 1 MAGGIO, X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 14, Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 20, FINALE – DOMENICA 2 MAGGIO, VINCENTE X-VINCENTE Y ore 17