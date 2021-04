Covid, altri 11 decessi nelle Marche

10 Aprile 2021 - Ore 18:31 ...

Sono 11 le persone, affette da Covid, decedute nelle ultime ore nelle Marche. Non ci sono residenti nel Fermano. Si tratta di sei uomini e cinque donne, di età comprese tra i56 e i 98 anni.

Tutte con patologie pregresse come d’altronde il 97,1 per cento dei deceduti dall’inizio della pandemia nella nostra regione, per un’età media di 82 anni. Con gli ultimi 11, salgono a 2771 i decessi nelle Marche dall’inizio del contagio dal Coronavirus.