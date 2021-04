“Il ministro Gelmini in visita nelle Marche”, l’annuncio di Pasqui e Marcozzi (FI)

“Il ministro per gli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini, sarà il prossimo 12 aprile nelle Marche”. Ad annunciarlo sono il vicepresidente dell’Assemblea regionale delle Marche, consigliere regionale FI, Gianluca Pasqui, e la capogruppo regionale FI, Jessica Marcozzi, che spiegano: “Il Ministro Gelmini sarà in visita istituzionale in Regione. Per le Marche è un appuntamento molto importante soprattutto per la rilevanza del Dicastero che l’Onorevole FI, Maria Stella Gelmini, riveste nel quadro nazionale, essendo un fondamentale anello di congiunzione tra lo Stato, il Governo e le Regioni”.

“Con il ministro Gelmini, che incontrerà il presidente Francesco Acquaroli e il commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, avremo modo – spiegano Pasqui e Marcozzi – di affrontare temi e argomenti fondamentali per il rilancio dell’economia regionale, come la gestione dell’emergenza Covid, le riaperture e il rilancio del commercio regionale, e la ricostruzione post-sisma, tema molto caro al Ministro Gelmini che già nelle vesti di Capogruppo FI alla Camera dei Deputati si era recata nelle zone dilaniate dal terremoto per fare il punto sulla ricostruzione”.