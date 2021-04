L’amministrazione incontra la Federazione Triathlon: appuntamento nel 2022

PORTO SANT'ELPIDIO - L'occasione dell'incontro è stata quella di ribadire , come già precedentemente annunciato, che Porto Sant'Elpidio non ha affatto perso la storica manifestazione e che, nel 2022, tutto tornerà nella normalità.

Nella giornata di oggi, il Sindaco Nazareno Franchellucci e l’assessore al turismo Emanuela Ferracuti, hanno incontrato, dopo la riunione tenutasi da remoto il primo aprile, il presidente nazionale della Federazione Triathlon Riccardo Giubilei e Marco Comotto il presidente di Minerva Roma. L’occasione dell’incontro è stata quella di ribadire , come già precedentemente annunciato, che Porto Sant’Elpidio non ha affatto perso la storica manifestazione e che, nel 2022, tutto tornerà nella normalità.

Per quest’anno gli organizzatori della Minerva Roma, nonostante tutti gli sforzi del Comune e la disponibilità economica aggiuntiva delle strutture ricettive, hanno ritenuto impossibile svolgere la manifestazione a Porto Sant’Elpidio per le sue caratteristiche, non riprogrammando affatto le gare del Trofeo Italia (tutti i ragazzi under 13) e la gara di Sprint(quelle che si svolgevano normalmente nei giorni di sabato e domenica). Sono state programmate invece la Coppa Italia ed il Campionato Italiano (adulti) a Montesilvano in Abruzzo per le caratteristiche più accomodanti della gestione delle norme anticovid.