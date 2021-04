Il Québec ospite d’onore a Tipicità Festival-Phygital edition

Tipicità Festival, evento espositivo italiano premiato nel 2020 come miglior iniziativa “Travel & Food”, si svolgerà a Fermo dal 24 aprile al 2 maggio, con un programma innovativo tra fisico e digitale. Una Phygital Edition che esplora la multi-contemporaneità. Al centro della manifestazione le relazioni tra la regione Marche e la provincia del Québec, buon auspicio verso l’agognata “riapertura”, testimoniato all’Italia dall’altra sponda dell’Atlantico.

La Belle Province sarà rappresentata dalla sua Delegazione in Italia e dal Delegato Marianna Simeone, con il coinvolgimento attivo di importanti realtà di Montréal e quebecchesi. L’evento di punta è rappresentato da “Marche e Québec ai fornelli: l’Accademia di Tipicità incontra l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ)”, in programma il 27 aprile alle ore 17 italiane (11 di Montréal). Fruibile sulla piattaforma ufficiale www.tipicita.it e sui canali social di Tipicità (FB, YT e Instagram), sarà aperto dall’on. Liza Frulla, Direttrice Generale del prestigioso Istituto del Turismo e della Gestione Alberghiera del Québec, e da Silvia Costantini, Console Generale d’Italia a Montréal.

Nel palinsesto di Tipicità Phygital Edition figurano altri eventi “targati” Québec, con importanti interlocutori, in primis Air Canada che per l’occasione metterà a disposizione dei voucher per incentivare concretamente la ripresa degli spostamenti tra le due realtà. Da non perdere, martedì 26 aprile alle ore 17:00 in Italia, “Assaggia il Québec”, viaggio alla scoperta di sapori unici ed inconfondibili con un focus su alcuni prodotti “icona” quebecchesi, e “Vivi il Québec”, venerdì 30 aprile alle ore 12:00 italiane.

Queste iniziative costituiscono un ulteriore spin off del ricco mosaico di opportunità sviluppate dalla partnership tra Marche e Québec, nata sotto l’egida del Consolato Generale d’Italia fin dal novembre 2019, con la partecipazione da protagonista di Tipicità alla “Settimana della Cucina Italiana nel mondo”.

In seguito alle intensissime attività di promozione del #vivereall’italiana, realizzate a Montréal nel corso di quella settimana, sono nate durature relazioni commerciali, culturali e turistiche, ulteriormente sviluppatesi nel 2020. La pandemia non ha fermato il consolidamento del coinvolgimento attivo di istituzioni, Atenei, istituti scolastici ed aziende italiane interessate al prospero mercato quebecchese, porta d’ingresso a quello canadese e, più in generale, nordamericano.