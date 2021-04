San Vendemiano, la prossima tappa salvezza della Sutor

SERIE B - Dimenticare lo stop interno patito mercoledì contro Mestre e cercare subito punti domani, sabato 24 aprile alle 18.00, sul campo della Belcorvo Rucker in una sfida tutt'altro che agevole. La presentazione della vigilia affidata all'analisi del vice coach gialloblù, Nicola Scalabroni

23 Aprile 2021 - Ore 14:17 ...

MONTEGRANARO – Non c’è tempo per analizzare oltre il lecito e recriminare sulla sconfitta con la Vega Mestre: si torna in campo, e a due giornate dal termine della fase ad orologio l’imperativo è quello di vincere.

Domani, sabato 24 aprile, alle ore 18.30, la Sutor Basket sarà di scena sul campo della Belcorvo Rucker San Vendemiano in una sfida tutt’altro che facile.

La compagine veneta, dopo aver perso in casa con Ancona, in questa fase ad orologio è reduce da cinque vittorie consecutive l’ultima delle quali arrivata sul campo della Liofilchem Roseto. E’ un gruppo che si conosce da tempo, già nella passata stagione aveva fatto molto bene allenata da Mian che sta svolgendo un ottimo lavoro. Roster profondo che grazie al suo gioco riesce a coinvolgere tutti gli effettivi. Siberna, Tassinari, Vedovato, Nicoli, Malbasa e tutto il gruppo è in un ottimo stato di forma e quindi per la Sutor non sarà di certo una sfida facile che arriva dopo la sconfitta interna con la Vega Mestre.

Con il vice allenatore Nicola Scalabroni, che ha studiato a fondo San Vendemiano, abbiamo provato a capire che avversario si troverà di fronte la Sutor.

Scalabroni, cosa possiamo dire di San Vendemiano?

“Giocheremo con una formazione top di questo campionato, ma noi scenderemo in campo per fare il miglior risultato possibile. La Rucker è una compagine che fa del ritmo la sua forza, è imprevedibile e ha al suo interno tanto talento. Non gioca in maniera organizzata e si basa sulle individualità dei sui giocatori più bravi che vedono bene il canestro. Quindi, noi dovremo essere bravi ad arginare la loro corsa, il loro uno contro uno e la capacità di fare canestro anche in situazioni difficili. Dovremo chiudere l’area e in difesa lavorare forte contro i loro giocatori spalle a canestro”.

Quali sono i loro punti di forza?

“Come già detto hanno giocatori importanti, uno su tutti è Tassinari che ha la capacità, in questo campionato, di poter veramente fare il bello e cattivo tempo. Bisogna fare attenzione anche a Verri e a quei giocatori interni che possono veramente darci fastidio. Il loro punto di forza e che in casa giocano ad un ritmo molto alto e noi dovremo essere bravi ad abbassarlo”.

Cosa dovrà fare la Sutor per resistere a questa squadra?

“Non bisogna farli correre, devono pensare e questo potrebbe rallentare la loro manovra. E’ una squadra istintiva e quindi facendoli ragionare spesso, potrebbe darci dei vantaggi”.

Arbitri – Questa la coppia designata per domani: Filippo Castello di Schio (Vi) e Marco Zuccolo di Pordenone.

Tigli a Canestro – Domani, in occasione dalla sfida Belcorvo Rucker San Vendemiano-Sutor Basket Montegranaro andrà in onda il talk show di intrattenimento “Tigli a Canestro” in diretta Live Streaming. Ospiti della puntata Giuseppe Rinaldetti (ex giocatore Sutor Basket e commentatore tecnico), Marco Marilungo (ex giocatore e responsabile del Basket Fermo). Parteciperanno inoltre in collegamento remoto Cesare Pancotto il decano degli allenatori italiani pluripremiato in carriera e vincitore del titolo di miglior allenatore dell’anno nel 2006 e 2016 e Manuel Vescovi, coordinatore della sezione Territoriale Baskin Marche.

Il programma sarà condotto da Monia Marinozzi e Luca Ciarpella, coadiuvati alle statistiche e social da Eleonora Masini. Ci saranno inoltre dei collegamenti in diretta con il palasport di San Vendemiano per seguire le vicende della Sutor con l’addetto stampa gialloblù, Roberto Cicchinè. Sarà possibile interagire e allo stesso tempo essere parte integrante del programma su WhatsApp ponendo le domande al numero 392 3648915. La diretta inizierà alle ore 18.20 e sarà fruibile live streaming sia sulla pagina Facebook della Sutor Basket Montegranaro: https://it.it.facebook.com/sutormontegranaro sia sul sito della Sutor Basket al seguente link: http://www.sutorbasket.it/sutortv/.

Articolo correlato: