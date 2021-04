Confartigianato, visita del presidente Granelli. Leonori: “Affrontate questioni cruciali per le Marche del sud”

INCONTRO - Il presidente interprovinciale Leonori: "Ringraziamo il presidente Granelli per l’impegno quotidiano e la disponibilità dimostrata che testimoniano ancora una volta quanto la Confederazione sia al fianco dell’imprenditoria e dei singoli territori”

24 Aprile 2021

Il presidente di Confartigianato Imprese Marco Granelli ha fatto visita nella giornata di ieri alla sede interprovinciale dell’Associazione maceratese. La prima visita istituzionale in una sede territoriale da quando, lo scorso dicembre, ha assunto la carica di presidente per il quadriennio 2020-2024.

Il presidente Granelli, nato nel 1962 a Salsomaggiore (Parma), è titolare di un’impresa nel settore delle costruzioni. Da lungo tempo è impegnato nell’attività associativa: dal 2012 è Vicepresidente Vicario di Confartigianato e dal 2009 guida Confartigianato Emilia-Romagna dopo essere stato per molti anni alla presidenza di Confartigianato Imprese Parma.

Come annunciato all’inizio del suo mandato, l’obiettivo della Confederazione è quello di ricostruire un modello di sviluppo economico e sociale che faccia leva sul valore espresso dagli artigiani e dalle piccole imprese che rappresentano il 98% delle aziende italiane, puntando sulle potenzialità imprenditoriali del nostro Paese e facendo leva su competenze, innovazione e sostenibilità. Fattori indispensabili per irrobustire il tessuto produttivo e migliorarne la capacità competitiva.

“Siamo onorati della visita del Presidente nazionale Marco Granelli – ha dichiarato il presidente interprovinciale Renzo Leonori – che ha raggiunto la nostra sede interprovinciale di Macerata per un proficuo colloquio anche sulle spinose tematiche che affliggono fortemente i nostri territori. La sua presenza testimonia una grande attenzione per le istanze delle Marche Sud: la nostra Confartigianato è cresciuta notevolmente nelle tre province di riferimento, grazie all’assiduo lavoro che stiamo portando avanti, sempre nell’interesse degli associati e seguendo il bene generale dei territori”.

L’incontro con Granelli è stata un’ulteriore occasione per riportare ancora più al centro le questioni cruciali per le province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo e i temi d’interesse per l’intero territorio Marche Sud.

“Ringraziamo ancora il presidente Granelli – ha aggiunto Leonori – per l’impegno quotidiano e la disponibilità dimostrata che testimoniano ancora una volta quanto la Confederazione sia al fianco dell’imprenditoria e dei singoli territori”.